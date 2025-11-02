Kardinál Duka (82) po týdnech hospitalizace: Zpět v nemocnici. Doma strávil pouhé dny
Kardinál Dominik Duka je zpět v nemocnici. Na facebooku to oznámily Katolické noviny, kterým bývalý pražský arcibiskup poskytl rozhovor. Duka na začátku října podstoupil akutní operaci, propuštěn byl teprve ve čtvrtek. Avšak v domácí péči strávil pouhé dva dny, než se kvůli svému stavu musel vrátit. Katolické noviny opět vyzvaly občany, aby se za Duku modlili.
Rozhovor Duka poskytl před tím, než se do nemocnice vrátil. „Když člověk jde do nemocnice jen na nějaké vyšetření, je to něco jiného, než když tam skutečně musí zůstat, protože se nemůže vrátit domů a je nutná okamžitá operace. To jsou chvíle, kdy se do jisté míry dotýkáte dna a kladete si otázky,“ zhodnotil kardinál svůj pobyt. Dvakrát podle svých slov za svůj život podstoupil opravdu velký zákrok.
Už před návratem počítal s tím, že do Vánoc se na veřejnosti neobjeví. „Bylo mi rovněž naznačeno, že do Vánoc není vhodné přijímat větší množství návštěv, protože imunita je oslabená a jakákoli další nemoc by mohla způsobit komplikace,“ uvedl 82letý Duka před opětovnou hospitalizací.
V kritické fázi nemoci podle svých slov veřejné dění nesledoval. „Televizi jsem měl sice v pokoji, ale zapnul jsem ji pouze 28. října ve 20 hodin – po 35 letech jsem totiž nebyl na Hradě. Vždy jsem býval přítomen ve Vladislavském sále a na dalších událostech, a tak jsem byl i zvědav na letošní laureáty,“ popsal Duka.
Rovněž ocenil české zdravotnictví – jak lékaře, tak pomocný personál. O Duku bylo postaráno v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). „V nemocnici jsem se mohl do jisté míry plně ztotožnit s těmi, kdo vědí, že život není jen procházka růžovým sadem, a zároveň chápou, že i my, kteří věříme v milosrdného Boha, víme, že nemoc patří k životu. Vyrovnávání se s ní nám dává sílu být pevnější – a také uznalejší vůči druhým,“ uvedl kardinál.
Akutní operaci se Duka ve vojenské nemocnici podrobil v pondělí 6. října. Arcibiskupství o tom informovalo o den později, kardinál byl podle něj po zákroku ve stabilizovaném stavu. Propuštěn byl 30. října. Duka tehdy uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti.
Duka v roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh. Pražským arcibiskupem byl více než 12 let, v roce 2022 ho ve funkci vystřídal Jan Graubner.
Zase jsme se nedozvěděli, co mu vlastně bylo, takže článek o ničem.... 👇😂🤣😂