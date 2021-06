Nezírejte, nesahejte, respektujte „ne“! Expert po Feriho kauze radí mužům, co na ženy nezkoušet

„Mám mít strach otevřít ženě dveře, aniž by mě nezažalovala či nenařkla ze sexuálního obtěžování?“ ptají se muži na sociálních sítích.

„Žádná žena v Česku nikdy nikoho nezažalovala za to, že jí podržel dveře nebo pomohl do kabátu. A vzhledem k tomu, že justice neumí potrestat ani pachatele znásilnění s těžkými zraněními, není obava z postihu za „držení dveří“ na místě. Mimo to jsem na toto téma dělal takový neformální výzkum mezi nejpřesvědčenějšími feministkami, co znám, a ani jedné z nich podržení dveří nevadí - pokud není spojené s osaháváním, slizkými poznámkami, atd. Už jen fakt, že toto musí dodat, ukazuje, že problém skutečně není v držení dveří,“ řekl Blesk Zprávám instruktor Moderní sebeobrany a kriminolog Pavel Houdek.

Houdek sestavil rady jsou pro muže, kteří si uvědomují, že je zde problém se sexuálním obtěžováním a násilím a chtějí se podílet na jeho řešení. „Jsou určené těm mužům, kteří chtějí naslouchat. Věřím, že nás je většina,“ dodal k radám.