Jak Virginia uvedla před soudem, Epsteinova vyvolená Ghislaine Maxwellová ji měla naverbovat do jejich společného sídla už v patnácti letech. Nebohá dívka se měla stát sexuální otrokyní. Potvrdila, že zvrhlíci Maxwellová s Epsteinem pracovali společně jako tým.

Jak uvedl deník The Sun, samotná Maxwellová měla dívenku trénovat jako sexuální otrokyni. Vyhýbat se neměla psychickému ani fyzickému týraní. Když si jí ale Epstein užil dosyta, prý o ni ztratil zájem. To bylo Virginii teprve osmnáct let. Tehdy přišel pedofil s dalším nápadem. Navrhl dívce, aby páru odnosila novorozeně. Oplátkou za dítě ji měl Epstein nabídnout své sídlo.

Giuffreová nakonec dokázala uprchnout namísto toho, aby musela porodit dítě a nakonec se usadila v Austrálii, kde nyní žije se svým manželem a dětmi. Tam jí v roce 2011 kontaktovala FBI, aby pomohla svědčit v otřesném případu zneužívání mladistvých ze strany vlivného finančníka.

Kromě těchto tvrzení Giuffreová také podrobně popsala sexuální setkání, která se často odehrávala na Epsteinově panství na Panenských ostrovech. Na místě se prakticky nepřetržitě měly odehrávat divoké orgie.V sídle se měl podle ní ukázat i bývalý prezident Bill Clinton. Toho měla společně s Maxwellovou a Epsteinem obšťastnit skupina mladých krásek. Spekuluje se dokonce i o tom, že Virginii měl zneužít britský princ Andrew. Ten to však vehementně popírá.

Ghislaine Maxwellová byla zatčena 2. července 2020 ve svém sídle v New Hampshire. V současné době s údajnou pomocnicí Jeffreyho Epsteina probíhá soudní jednání. Ačkoli se případ již chýlí ke svému konci, jak uvedl deník Bild, musel být proces náhle pozastaven. Jeden ze soudců měl onemocnět. Není jasné, zda se jedná o covid-19.

Pedofil Epstein

Epstein byl v roce 2008 odsouzen na 18 měsíců za sexuální zneužívání nezletilých a obchod s lidmi. Odseděl si 13 měsíců. V roce 2019 byl znovu obviněn ze sexu s nezletilými dívkami. Zneužitých děvčat měly být celé desítky. Do jeho sídla na Floridě mu měla nebohé dívky vodit právě Ghislaine Maxwellová.

Jak uvedl deník Daily Mail, Epsteinovo sídlo byl zařízeno podobně jako pětihvězdičkový hotel a zároveň jako propracovaná kancelář. Nechybělo nic, na co by si člověk pomyslel. A vše s pořádnou dávkou luxusu. Jako by to ale vlivnému finančníkovi nestačilo. V domě probíhaly orgie s nezletilými dívkami. To se mu nakonec stalo osudným.

Finančník zemřel v roce 2019 ve vazbě. Podle oficiálních výsledků vyšetřování spáchal sebevraždu. To však zpochybňují jeho právníci. Spekuluje se o tom, že byl Epstein odstraněn vlivnými přáteli, aby nemluvil o jejich zapojení do své kauzy.