Místní kriminalisté se domnívají, že údajný vrah měl být členem radikálního hnutí Querdenker. Tato organizace verbovala lidi z řad zarputilých odpůrců očkování. Němečtí politici dokonce označili hnutí za sektu a nařídili skupinu sledovat zpravodajskými agenturami.

Jak uvedl deník The Sun, členové skupiny se již několikrát dostali do šarvátky s policií. A aby toho nebylo málo, srovnávali povinnost očkování s holocaustem. Na těle nosí Davidovy hvězdy, jako by se snad mělo jednat o židy pronásledované za druhé světové války hrůzným nacistickým režimem.

Údajný strůjce masakru Devid R. měl být dále na internetu členem různých skupinových chatů, kde společně s dalšími odmítači vakcín diskutovali o škodlivosti očkování. Jednou ze skupin se jmenuje „Freedom Messengers of Königs Wusterhausen“ (Svobodní poslové z Königs Wusterhausenu, pozn. red). „Tak jsme ztratili jednoho z našich členů,“ napsal jeden z jejích členů po masakru do skupiny. Devid R. na kanále naposledy diskutoval 25. listopadu.

Rodinná tragédie

Tragédie se stala o víkendu v braniborském městě Königs Wusterhausen, které leží jižně od Berlína a čítá zhruba třiatřicet tisíc obyvatel. Strážci zákona ve čtvrti Senzig v obytném domě našli pět mrtvých těl. Policii na místo přivedl telefonát od člověka, kterému se údajně zdálo divné, že dlouho obyvatele domu neviděl. Vyšetřovatelé pro n-tv.de uvedli, že svědci viděli údajně v domě bezvládná těla. Podle televize se rodina měla před tragédií nacházet v karanténě kvůli covidu-19.

Rodina se prý do města přistěhovala teprve nedávno. Rodiče, kterým bylo kolem čtyřiceti let, byli učitelé. V domě bydleli se svými třemi dcerami, kterým bylo mezi čtyřmi až deseti lety. Na tělech se našla střelná a bodná zranění. Podle vyšetřovatelů členy rodiny zřejmě zavraždil otec, který následně obrátil zbraň proti sobě.

Státní zástupce Gernot Bantleon v úterý sdělil, že muž v dopise na rozloučenou napsal, že pro svou ženu zfalšoval očkovací certifikát. Její zaměstnavatel na to přišel, což manžele přimělo k obavám, že budou zatčeni a přijdou o své děti.