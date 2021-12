Soud viní bývalou partnerku amerického finančníka Epsteina Ghislaine Maxwellovou za to, že věděla o přítelově zneužívání nezletilých a podílela se na něm. Jako součást důkazního materiálu se nyní na veřejnost dostaly mnohé fotografie, jež zachycují Epsteina s Ghislaine ve chvilkách jejich soukromí, obklopené luxusem. Snímky si odnesla FBI v roce 2019 z miliardářova sídla na Manhattanu.

Jedna z fotek byla pořízena na luxusní jachtě, kde se Ghislaine bezstarostně sluní, na jiné se zase Maxwellová na palubě soukromého tryskáče věnuje s rozzářeným šťastným úsměvem masáži Epsteinových chodidel, zatímco ten se při proceduře blaženě rozvaluje v koženém křesle a s přivřenýma očima se na přítelkyni usmívá. Další fotky ukazují pár rozvalený na pláži.

Fotka z chaty Alžběty II.

Největší pozdvižení ale vyvolala jiná fotografie. Zvrhlý miliardář a jeho partnerka si na ní spokojeně hoví na terase srubu, který patří britské královské rodině a v oblibě ji má i samotná Alžběta II. Ona sama byla dokonce zachycena na blíže nedatovaném snímku přesně na stejném místě, kde na předmětné fotce odpočívá Epstein. Ten, oblečen do domácké mikiny, sedí na lavici s rukou ležérně opřenou za zády přítelkyně, usměvavá Ghislaine je vedle něj, opírá si ruku o jeho koleno a hledí zasněně do dáli.

Vzhledem k tomu, že se již dříve vyrojily informace o tom, že i britský princ Andrew měl být zapleten do špinavého obchodu s dívkami určenými pro Epsteinovo potěšení, soudí se, že to byl právě on, kdo miliardáře a jeho partnerku na pobyt v královském srubu pozval. Nemovitost, obklopenou nádhernými lesy, běžně navštěvovali i další členové královské rodiny, včetně prince Philipa. I z jeho návštěv existují fotky, na jedné z nich sedí i on přesně na stejném místě jako Epstein a věnuje se jako správný pradědeček své malé pravnučce Mie.

Epsteina odsoudili v roce 2008 na 18 měsíců za sexuální zneužívání nezletilých a obchod s lidmi, odseděl si 13 měsíců. V roce 2019 na něj znovu padlo obvinění ze sexu s nevinnými dívkami, kterých měly být celé desítky. Do floridského luxusního sídla mu oběti podle obžaloby vodila Ghislaine Maxwellová. Epstein byl v srpnu 2019 nalezen oběšený v cele, oficiální výsledek vyšetřování zněl, že spáchal sebevraždu. Epsteinovi právníci ale z jeho smrti podezírají bývalé miliardářovy spolupracovníky, kteří spácháním vraždy měli Espteinovi zabránit v tom, aby prozradil jejich vlastní zapojení do zrůdného byznysu.