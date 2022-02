Obrovská rána zasáhla lyžařský svět. Nadějnou akrobatickou lyžařku Brittany Georgeovou nalezli mrtvou na australském předměstí Albion v Brisbane. Nebohá čtyřiadvacetiletá dívka podle všeho spáchala sebevraždu. Krátce před smrtí promluvila o svých duševních problémech poté, co musela kvůli zranění skoncovat se sportovní kariérou.

Brittany měla ve své sportovní kariéře obrovskou smůlu. Talent sympatické dívce sice nechyběl, ale zradilo ji vážně zranění zad. V mladém věku tak musela lyžařka odejít do sportovního důchodu. Rozpadl se jí tak i sen o účasti na zimních olympijských hrách v Pekingu, informoval deník Daily Mail.

To, že musela ukončit kariéru, ji těžce ranilo. „Byl to doslova celý můj život. Sportovkyní jsem byla od svých dvou let,“ posteskla si v říjnu v podcastu Coucing the Mind. Sportu obětovala vše. „Všechno šlo stranou, dokonce i škola,“ popsala. Konec kariéry ji zdrtil. Brittany jen těžko hledala vlastní identitu. „Kdo jsem jako osoba, kdo je Brittany?“ ptala se sama sebe. „Každý den jsem trpěla,“ uvedla dívenka.

Nikdo ale nemohl tušit, že dívčiny trable vyústí až v sebevraždu. Policisté našli mrtvou dívku 27. ledna na předměstí metropole Brisbane. Na svou úžasnou dceru zavzpomínal její otec Costa. „Byla sportovně velmi nadaná. O všechno o co se pokusila, tak v tom vynikala. Měla mentalitu k tomu být dokonalá ve svém oboru, to mnoho lidí nemá,“ svěřil se. Zároveň šlo o něžnou duši. „Její čistá duše jen oplývala láskou a soucitem ke všem ostatním,“ dodal zdrcený táta.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince důvěry 800 155 555 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.