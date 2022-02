Anglie rozvolnila pro turisty, Češi berou letenky útokem: Táhne Londýn a Harry Potter

V souvislosti s pátečním zmírněním podmínek vstupu do Velké Británie sledují tuzemské cestovní kanceláře, agentury a prodejci letenek růst zájmu. Češi se do Spojeného království vydávají hlavně na poznávací cesty, nejčastěji navštěvují Londýn. Oblíbené především rodinami s dětmi jsou zájezdy spojené s návštěvou filmových studií, kde se natáčely snímky o Harrym Potterovi. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci a pořadateli zájezdů.

CK Čedok eviduje rostoucí poptávku po prodloužených víkendech v britské metropoli a také po návštěvě filmových studií. Je téměř srovnatelná s předpandemickým rokem 2019. „Do Londýna míří Češi celoročně, v souvislosti s uvolněním opatřením nyní evidujeme zájem zejména o květnové a další letní termíny, větší okruhy nabízíme pak během léta,“ řekla mluvčí CK Kateřina Pavlíková. Doplnila, že Čedok nabízí hlavně letecké či autobusové poznávací zájezdy – několikadenní návštěvy Londýna či větší okruhy po Anglii, Walesu nebo Skotsku.

Velký zájem lidí o informace k podmínkám cest do Velké Británie sleduje i portál Letuška.cz, brzy očekává zvýšené prodeje letenek. „O letenky do Velké Británie je konstantně velký zájem, mimo období pandemických omezení totiž běžně vyžaduje pouze cestovní pas,“ uvedl ředitel portálu Josef Trejbal. Letuška.cz v důsledku pandemie koronaviru zaznamenala 75procentní pokles cestovatelů do Spojeného království, během nejpřísnějších opatření činil propad 90 procent.

Cestovní agentura Invia zatím vyšší poptávku po Británii nezaznamenala, v prodejích se ale zaměřuje hlavně na pobyty na pláži. „Je pravděpodobné, že se s rozšířením informace o uvolnění podmínek vstupu zvedne také prodej zájezdů. Každoročně u nás dominují cesty do Londýna, většinou na prodloužený víkend,“ řekla mluvčí agentury Andrea Řezníčková. Častěji než s cestovní kanceláří nebo agenturou Češi do Spojeného království podle ní vyrážejí individuálně.

Turisté s dokončeným očkováním nebudou muset podle informací na webu českého ministerstva zahraničí muset podstupovat po vstupu do Velké Británie žádné testy ani samoizolaci. Povinné zůstává vyplnění příjezdového formuláře. Neočkovaní lidé se budou muset prokázat negativním PCR nebo antigenním testem před odjezdem a do dvou dnů po vstupu do země podstoupit PCR test. Nebude ale nutná samoizolace.