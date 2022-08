Turistku znásilnil Afričan na veřejných toaletách v centru Paříže: Její přítel ho chytil přímo při činu

Na noční vycházku Paříží se vydala dvojice turistů ze Spojených států. Procházeli 4. pařížským obvodem u řeky Seiny, když se žena zastavila na veřejných toaletách u mostu Ludvíka Filipa. Podle informací britského deníku The Guardian bylo krátce po jedné hodině ráno a dvojice se nacházela poblíž katedrály Notre Dame.

Právě tato oblast je velmi populární a to zejména v letních měsících. Obvykle se tam nachází mnoho lidí posedávajících s pitím u řeky. Právě veřejné toalety, které turistka použila, se nachází v blízkosti restaurací, nočních klubů a barů. Oblast je považována za bezpečnou.

Zatímco turistka šla dovnitř, její přítel zůstal čekat venku. Jeho partnerka se však dlouho nevracela, a tak začal mít obavy, co se stalo. Když došel k toaletám, tak slyšel její pláč a poté, co vešel dovnitř, viděl, že ji znásilňuje muž z Afriky. Útočníkem měl být podle médii třiadvacetiletý bezdomovec, kterého se partnerovi oběti podařilo spolu s náhodným kolemjdoucím zadržet a policie ho následně zatkla.

Vyšetřovatelům tvrdil, že žena se sexem souhlasila. Byl již obviněn ze znásilnění a vzat do vazby. Turistka byla po napadení převezena do nemocnice a následně se vrátila s přítelem do Spojených států. Podle informací New York Post zůstává v kontaktu s francouzskou prokuraturou a policií.