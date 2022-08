Ochrání kondom proti opičím neštovicím? Primář řekl, kdo by se měl proti viru očkovat

Světová zdravotnická organizace (WHO) eviduje více než 35 400 případů opičích neštovic v 92 zemích. Dvanáct osob na opičí neštovice zemřelo. K 11. srpnu bylo v Česku hlášeno 35 případů v šesti krajích. WHO vyhlásila ve více státech stav ohrožení veřejného zdraví s tím, že riziko nákazy v Evropě je vysoké. MUDr. Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení nemocnice v Ústí nad Labem, Blesk Zprávám řekl, že příroda nám v případě opičích neštovic připravila překvapení. Současná epidemie je totiž jiná než předchozí, zejména kvůli způsobu šíření. Kdo by se podle něj měl proti opičím neštovicím očkovat? A jak se chránit proti nákaze?