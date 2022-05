10 otázek o novém viru: Nákaza opičími neštovicemi v autobuse? Proč se nesmí přenést na zvířata?

Velmi pravděpodobně jde hlavně o zvířecí virus. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí požádalo nakažené lidi, aby se drželi dál od svých mazlíčků, dokud strupy z puchýřů neodpadnou.

Nemocní by měli být informováni, aby se vyhnuli kontaktu s jakýmikoli savci chovanými jako domácí mazlíčky, zejména s hlodavci (myši, krysy, křečci, pískomilové, morčata), kvůli možnosti přenosu infekce z člověka na zvíře. Jakýkoli nedávný kontakt s uvedenými domácími mazlíčky by měl být zaznamenán a měli byste se obrátit na veterinární službu s žádostí o radu.

Domácí zvířata jsou možnou cestou přenosu na evropskou divokou zvěř. Pokud se to stane a rozšíří se to například u krys, myší a veverek, pak by se virus stal endemickým a pravidelně by znovu infikoval lidskou populaci.