Děsivá zkáza ponorky Titan: Obětí mohlo být mnohem více? Potápěč odrazoval zájemce o ponor

Před dvěma lety, konkrétně 16. června, vyplula ponorka Titan společnosti OceanGate z přístavu St. John's, hlavního města kanadské provincie Nový Foundland a Labrador, na palubě výzkumné a expediční lodi MV Polar Prince.

Imploze poblíž vraku Titaniku

Cílem cesty byla výprava k vraku Titaniku, který leží na dně Atlantského oceánu asi 600 kilometrů od břehů kanadské provincie Nový Foundland a Labrador. Vše se zdálo být v pořádku. Pak ale s podpůrnou lodí Polar Prince ztratila kontakt přibližně hodinu a 45 minut poté, co zahájila sestup do mořských hlubin. Expedice měla na palubě kyslík na 96 hodin.

Jenže naděje na přežití posádky, se stále krátily, až zmizely úplně. Ponorka u poblíž vraku Titaniku implodovala a trosky byly nalezeny ve vzdálenosti přibližně 490 metrů od přídě legendárního vraku.

Desítky zachráněných

Jak uvádí deník The Sun, tragická plavba mohla mít mnohem více obětí. To médiu potvrdil i potápěč a bývalý vedoucí expedice k Titanicu Rob McCallum. Tomu se v minulosti povedlo odradit téměř 40 lidí od účasti na ponorce, která si při svém zhroucení před dvěma lety vyžádala pět životů.

Potápěč McCallum vedl před časem několik ponorů k vraku Titaniku. Opakovaně ale dle jeho slov žádal bývalého šéfa společnosti OceanGate Expeditions Stocktona Rushe, aby nechal nezávislou agenturou otestovat ponorku Titan. Jenže podle McCalluma neměl Rush na jeho, ale i varování odborníků brát zřetel. Potápěč kritizoval například to, že ponorka byla vyrobena z uhlíkových vláken, která nebyla vhodná pro ponoření do velké hloubky.

Osobní urážka

Mezi oběma muži došlo k výměně několika mailů. „Jsem už unavený z hráčů v tomto oboru, kteří se snaží použít argument bezpečnosti k zastavení inovací. Příliš často jsme slyšeli neopodstatněné výkřiky typu že ‚někoho zabijeme‘. Beru to jako vážnou osobní urážku,“ napsal Stock v jedné ze zpráv McCallumovi.

Vypjatá situace mezi muži skončila údajně až poté, co právníci společnosti Ocean Gate Expeditions pohrozili právními kroky. „Napsal jsem mu třikrát nebo čtyřikrát a on se nehodlal změnit. Došly mi možnosti. Myslel jsem si, že ponorka nepřežije ani námořní zkoušky, a tak jsem se soustředil jen na to, abych se snažil omezit počet lidí, kteří se do ní dostanou,“ přiznal potápěč. I díky němu se povedlo alespoň snížit počet osob na palubě na pět.

Nikdo nepřežil

Mezi oběťmi a pasažéry tragické plavby byl šéf společnosti OceanGate Expeditions Stockton Rush, britský dobrodruh a podnikatel Hamish Harding, francouzský znalec Titaniku Paul-Henri Nargeolet a britský podnikatel s pákistánskými kořeny Shahzada Dawood se synem Sulemanem.