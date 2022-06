Váhy

Pokud s vámi nebude někdo z rodiny souhlasit, tak mu zbytečně neoponujte. Vyslechněte si jeho názor a buďte nad věcí. Samy uvidíte, že je to pro vás to nejlepší řešení. Neklesejte na mysli a uvědomte si, co všechno je pro vás u srdíčka klíčové.