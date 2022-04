Býk

Jarní dny jsou v plném proudu a vy záříte štěstím. Také doma vládne příjemná nálada neumíte si představit, že by to bylo jinak. Jakmile se uvolníte, dopídíte se k romantice a usmíření s drahým partnerem. Poslední dny to mezi vámi totiž nebylo ideální.