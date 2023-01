Na dálnici D52 šlo o víkendu o život. Zmatený senior (89) jedoucí na Mikulov totiž najel v Brně svým vozem do protisměru. Policistům pomohl jiný řidič, který na nebezpečnou situaci upozornil. Policie nyní zveřejnila video.

Robin Komárek (31) se vracel v noci ze služební cesty, když náhle nevěřil vlastním očím. Od Brna na Pohořelice jel jiný řidič za svodidly po jeho boku v protisměru! „Vytočil jsme linku 158 a popsal, co se děje,“ řekl Komárek Blesk.cz.

Hlídce ujel

Komárek svém levém pruhu zrychlil, aby vůz předjel a blikáním a troubením upozornil šoféra na omyl. Jenže stařeček nereagoval. To už první policejní hlídka stavěla zátaras na exitu u Bratčic.

Zmatený senior jel 20 km po dálnici D52 v protiměru

„Řidič v protisměru vůbec nereagoval a jel dál,“ uvedl šéf jihomoravské dopravní policie Jindřich Rybka.

Naprosto dezorintovaný

Stopku mu vystavili policisté až u výjezdu na Pohořelice. Zmatený senior se dušoval, že hlídku neviděl a netušil, že ho někdo zastavuje. „Byl dezorientovaný, ale převoz do nemocnice odmítl,“ shrnul Rybka.

Za přestupek, který mohl skončit velkým malérem, může přijít až na rok o řidičák. Hrozí mu i 7 trestných bodů a pokuta do 10 tisíc korun. Policie nyní shání další svědky a případné záznamy z palubních kamer.

Řidič-senior vjel na chodník a srazil dvě ženy: Starší na místě zemřela

Apel na seniory-řidiče

„Apeloval bych na seniory-motoristy, aby s přibývajícím věkem zvážili své řidičské schopnosti. Podobných případů přibývá, v některých došlo k vážným následkům. V aktuálním případě se zjistilo, že senior si jel do středních Čech pro zakoupený vůz a ujel tak stovky kilometrů. I to mohlo mít vliv na jeho omyl, který neskončil s fatálními následky," poznamenal k případu Jindřich Rybka, vedoucí jihomoravských dopravních policistů.

Co radí policie

V případě, že se řidič dostane do protisměru, musí hlavně zachovat klid a neprodleně zastavit na krajnici, ideálně na levé straně nejpomalejšího jízdního pruhu. Pokud to ale není například vlivem provozu bezpečné, nevyplácí se zbytečně riskovat, zastavit musí co nejblíže ke středovému pásu. Šofér také musí zapnout světelné výstražné znamení a schovat se nejlépe i v reflexní vestě za svodidla.