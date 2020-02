Beran

Na pracovišti vládne prima atmosféra, na práci máte klid. Snažíte se prosadit své nápady a docela se vám to daří. Zatím to ale není to pravé ořechové. Máte divný pocit, že děláte něco špatně. Zatím nad tím nedumejte a buďte pohotoví a nad věcí.