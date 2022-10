Senior v Liberci zabil v protisměru sebe i učitelku Annu: Řidiči na něj blikali, on nijak nereagoval! Co na to expert?

Nehoda v Liberci si začátkem týdne vyžádala dva mrtvé. 62letou učitelku Annu a 72letého řidiče, který jel v protisměru. Na seniora upozorňovalo několik řidičů, srážce se ale nepodařilo předejít. Nepochopitelné je však jeho jednání, do protisměru se otočil naprosto znenadání a nepochopitelně. Několik řidičů se ho na to snažilo upozornit blikáním, řidič ale na nic nereagoval. Podle dopravního experta chybí na silnicích dopravní značení. Statistika navíc hovoří o tom, že denně vjede do protisměru jeden řidič.

Zmatený senior za volantem jedoucí v protisměru, pochmurné počasí a nakonec tragická nehoda. K té došlo ve středu na dálnici v Liberci. ŘIdič (†72) v Dacii jel zřejmě několik kilometrů v opačném směru, poté se střetl s další řidičkou (†62).

Tou byla oblíbená učitelka Anna z libereckého učiliště. Shodou náhod zrovna předjížděla kamion a přejela do levého pruhu, kde došlo k čelnímu střetu s protijedoucím vozidlem. Jak ona, tak řidič z druhého auta utrpěli velmi vážná zranění a záchranáři je do nemocnice transportovali v kritickém stavu. Později ale svým zraněním oba podlehli.

Zničehonic se otočil

Podle policie jel senior po silnici I/35, před libereckým tunelem ve směru na Českou Lípu se ale znenadání otočil o 180 stupňů a protisměrem jel zpět směrem na Prahu. Důvod je neznámý. „Svědek, kterého jsme vyslechli, se za řidičem vydal také do protisměru. Blikal a troubil, senior ale na nic z toho nereagoval,“ popsala Blesku mluvčí policie Ivana Baláková s tím, že takto učinilo i několik dalších řidičů.

Na linku 158 se mezitím obrátilo sedm řidičů, kteří řidiče v protisměru nahlásili. Bohužel vše proběhlo v rychlém sledu, mezi prvním voláním a nehodou uběhly dvě minuty. Policejní hlídka neměla šanci nehodě zabránit.

Chybí dopravní značky

Podle dopravního experta Romana Budského z Platformy VIZE 0 chybí dostatek značek, které řidiče upozorní na to, že vjíždí do protisměru. „Značka, která toho řidiče upozorní, by měla být na každém nájezdu. Ne jen na těch rizikových, řidič může do protisměru najet úplně kdekoliv,“ popisuje Budský pro Blesk s tím, že jich v současné době je evidentně málo.

Budský navíc upozornil na to, že denně vjede do protisměru jeden řidič. „Jde o případy, kdy řidiče zastaví policie,“ doplnil s tím, že někdy se šoféra vypátrat nepodaří.

Důležité jsou podle něj i lékařské prohlídky, které musejí senioři podstupovat. První prohlídku musí podstoupit v 65 letech, následně v 68 a poté už pravidelně každé dva roky. „Je v rukou lékařů, jestli ten člověk bude stále řídit. Mohou mu například zakázat jezdit v noci, ne více jak v okruhu dvaceti kilometrů od domova či jenom s brýlemi,“ ukazuje Blesk některé z možností. Prohlídky ale podle dopravního experta musejí být opravdu kvalitní. Dodává, že všichni senioři za volantem nejsou nebezpeční.

Co dělat?

Pokud vjedete do protisměru, okamžitě se musíte zviditelnit. „Tedy rozsvítit dálková světla a zapnout varovné blikače. Současně musíte s vozidlem zajet tam, kde hrozí nejmenší riziko možného vzájemného střetu, optimálně na krajnici,“ popisuje Budský s tím, že následně máte okamžitě vytočit linku 158 a vše nahlásit. Pokud naopak spatříte auto jedoucí v protisměru, musíte na něj upozornit. Opět voláním na linku 158.

Osm kilometrů protisměrem

Bohužel není tragédie v Liberci ojedinělým případem jízdy v protisměru. Téměř dvacet řidičů volalo v pátek ráno na linku 158. Důvod byl stejný jako v Liberci – řidič v protisměru. Za volantem stříbrného osobního vozu byl 75letý senior, který jel v protisměru osm kilometrů. Jel z Ostravy od obchodu, kde omylem najel špatně na silnici.

Do pátrání po zmateném řidiči se pustilo několik hlídek policie, policisté pak řidiče vypátrali u sjezdu na Hrabyni. „Policisté z obvodního oddělení Kravaře zaevidovali přestupkové jednání muže, kdy spisový materiál bude postoupen k příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání. Během nebezpečné jízdy nedošlo ke zranění žádné osoby ani ke škodě na majetku,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.