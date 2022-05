Dvanáct let provozuje ve Starém Lískovci ordinaci praktická lékařka Helena Jandíková (69). Nyní ji magistrát bez varování dal před ordinaci značku »Zákaz zastavení«. Mnozí pacienti mají kvůli tomu velké problémy, nemají, kde zaparkovat. Do věci se tak vložil Blesk.

„Je to pro mne obrovské utrpení. Špatně dýchám i chodím. Až dosud mne známí dovezli vždy před ordinaci, tam jsem vystoupila a oni odjeli parkovat jinde. Teď to nejde, k lékařce přitom musím pravidelně,“ stěžuje se nevidomá Helena Divácká (70).

Stačil by jen zákaz stání

Upozorňuje přitom, že každý krok navíc je pro ni vyčerpávající. „To tam přece nemůže tak zůstat. Je to vážně katastrofa. Stačilo by mi přitom, kdyby mi tam známí jen zastavili,“ zdůrazňuje.

Před ordinaci praktické lékařky Heleny Jandíkové umístil brněnský magistrát značku: Zákaz zastavení

Samotná lékařka přitom upozorňuje, že se problém netýká jen pacientů. „Je potřeba odsud odvážet do laboratoře krev, vozí mi sem vakcíny. V pondělí mi například vezli hluboce zamraženou Modernu. Přece to nemohou tahat až někde z parkoviště. Přitom by stačilo, aby se zákaz zastavení změnil na zákaz stání,“ je přesvědčena Jandíková.

"Polibek" a jeď

Dopravní značku nechal v ulici U hřiště umístit brněnský magistrát na základě žádosti městské části Starý Lískovec. „Značka je tam nově proto, že zaparkovaná auta brání dopravě. Ta je tam někdy opravdu hodně intenzivní,“ vysvětlil místostarosta této městské části Jiří Dvořáček (52, KDU, ČSL).

Po vysvětlení vzniklého problému Bleskem, se ale snažil najít řešení, jak co nejméně komplikovat dopravu a zároveň vyřešit vzniklou situaci. „Krátkodobé zastavení ve stylu K + R (Kiss and Ride, česky: Polib a jeď – pozn. red.), jaké se osvědčilo například u škol, bych si tam představit dokázal,“ připustil místostarosta.

Fotogalerie 3 fotografie Ulice U Hřiště v Brně má nově značku: Zákaz zastavení. Pacienti lékařky Heleny Jandíkové (sídlí v modrém domě vpravo) zde nemohou ani vystoupit z auta. Autor: Hynek Zdeněk

Rozhodnutí o změně značky ovšem není v kompetenci Starého Lískovce. Opět musí jednat magistrát. Ten je však připraven.ujistil mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.