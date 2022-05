Na ten večer do smrti nezapomene. Lékařka Michaela Richterová (40) zachraňovala loni v říjnu v Tišnově životy tří těžce zraněných lidí. V domě došlo k rodinné tragédii, muž posekal své příbuzné sekerou. I zásluhou lékařky všichni zranění nakonec přežili. Za to ji i ostatní kolegy nyní ocenil prezident Miloš Zeman, který rozdával Zlaté záchranářské kříže za rok 2021

Bylo pondělí 11. října po sedmé večer, když se záchranáři v Tišnově dozvěděli o posekaném muži. Na místo vyjela posádka bez lékaře. Sotva odjela, přišlo upřesnění, že pomoc potřebuje i malé dítě. S druhou sanitkou proto na místo spěchala i lékařka Richterová.



Žena ležela v kaluži krve

„Před domem byl zraněný muž, který křičel, že jeho žena je posekaná sekerou, a že zemře. Našli jsme ji ležet v krvi. Utrpěla velmi vážné zranění hlavy a hrudníku. Okamžitě jsme jí nasadili umělou plicní ventilaci,“ zavzpomínala lékařka.

Vzápětí zjistila, že v domě jsou další dva těžce posekaní. Rychle proto volala druhou posádku, jestli jí může pomoci. Nemohla, starala se totiž o vážně poraněného chlapečka. „Ze sanitky jsme proto nabrali veškerý zdravotnický materál, co jsme unesli, a dali si ho do kapes a šli zajistit zraněné,“ pokračovala Richterová.



Úspěšná pomoc

Právě tento postup byl klíčový, zdravotníci nemuseli odbíhat do sanitek, které bohužel nemohli přijet blíže k místu neštěstí. Její kolegové záchranáři a následně zdravotníci v několika brněnských nemocnicích na první pomoc úspěšně navázali. „Mám neskutečnou radost, že všichni zranění přežili. Mělo to smysl,“ dodala lékařka. Od prezidenta republiky Miloše Zemana za to byla ve čtvrtek oceněna v rámci cen Zlatého záchranářského kříže za rok 2021.



Kromě Richterové prezident Zeman ocenil i další záchranáře, kteří v Tišnově zasahovali a významně se také zasloužili o záchranu lidských životů.



Muž napadl příbuzné

Michaela Richtrová pracuje od roku 2008 na ARO v brněnské Dětské nemocnice. Kromě toho slouží i jako lékařka u tišnovské záchranné služby. Na lékařské fakultě Masarykovy univerzity navíc studuje na titul Ph.D. Moc by si přála setkat se se zraněnými lidmi, jimž velkou měrou pomohla v záchraně života. Zatím se jí přání nesplnilo.

K útoku v Tišnově došlo loni 11. října po 19. hodině. Muž vyzbrojený sekerou a páčidlem brutálně napadl rodiče své manželky, svou švagrovou, zetě a jejich dva syny.

Starší z chlapců utrpěl jako jediný lehké zranění. Využil toho a doběhl do nedaleké hospody pro pomoc. Dal tím záchranářům šanci zachránit jeho blízké. Švagrová, která utrpěla patrně nejtěžší zranění, přišla o oko. Útočník v cele čeká na soud.



