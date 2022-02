Lev

Zaměřte se na zvýšení sebevědomí a posilte se i fyzicky. Nyní máte dostatek síly, proto by to neměl být problém. Horší je to s psychickou stránkou, která je v únoru křehká. K tomu se vám nedaří ani v milostném životě. To je další rána, s níž se musíte smířit.