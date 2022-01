Na jízdu vlaku EC 105 z polského Przemyslu do rakouského Grazu osudného 24. června upozornil server novinky.cz. I půl roku po události je zřejmé, že dispečer zareagoval přímo ukázkově.



Sledoval trychtýř tornáda

Strojvedoucí mezinárodního rychlíku Marek Strmiska měl přibližně hodinové zpoždění a právě vyjížděl z Hodonína, když se mu ozval dispečer z Přerova, aby vlak okamžitě zastavil.

délka: 00:56.43 Video Tornádo v Lužicích na Hodonínsku Facebook/Eric Nopest

„Ujel jsem sotva padesát metrů, takže jsem se teprve rozjížděl, zastavil jsem proto hned,“ uvedl strojvůdce, který sloupec tornáda sledoval v dálce před sebou přímo z lokomotivy. Neměl samozřejmě ale ani tušení, jakou už způsobilo spoušť.



Živel mrštil autobusem

Jisté je to, že pokud by ho dispečer včas nezastavil, zřejmě by s vlakem vjel přímo do oka tornáda, které přibližně v tu dobu zachytilo autobus u Mikulčic a přehodilo ho i s cestujícími přes železniční vlečku!

Na trati bylo již navíc množství trosek, například plechů ze střech. Nikdo nechce ani domýšlet, co by stalo, kdyby do nich rychlík narazil.