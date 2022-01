„Prioritou pro nás bylo, abychom měli vše pod střechou, následovala okna a dveře a nakonec fasáda. Takto máme jistotu, že řemeslníci mohou interiér začít opravovat klidně i v zimě,“ vysvětlil Glos.



Dříví na zimu

V domě se stále musí obejít bez koupelny, WC a několika místností. Bere to ale sportovně. „Ještě jsem neviděl, aby někdo za pouhých šest měsíce měl kompletně opravený dům, když ho bylo potřeba celý předělat,“ řekl bývalý dlouholetý starosta obce.

Těší ho, že se mu podařilo včas připravit dříví na zimu. „Bylo potřeba nařezat, naštípat a nasušit to, co tornádo zničilo na dvoře. Bez toho by nám byla teď zima. Topíme břízou a nějakými jehličnany.



Díky dobrovolníkům

Glos nezapomíná na dobrovolníky „Nikdy bych nevěřil, jak obrovskou solidaritu tornádo vyvolá. Jen v Mikulčicích byly tisíce dobrovolníků. Neskutečně všem pomohly. Patří jim obrovské poděkování. Všem přeji příjemné vánoční svátky,“ zdůraznil.

Bývalý starosta vzpomíná hodně na jednoho neúnavného pracanta. „Byl tady člověk, takový hodně pevný. Naráz snášel dva těžké kýble shůry. Až později jsem zjistil, že je to advokát z Mladé Boleslavi. Hned jsem mu řekl, ať dělá jinou práci, kterou přitom tady také všichni potřebovali – vyplňování žádostí. To, co já bych dělal půl dne, on měl hotové za dvacet minut. Neskutečně šikovný člověk,“ zavzpomínal bývalý starosta.



Ceny rostly rychle

Celkové škody byly u Vlastimila Glose vyčísleny na 2,3 milionu korun. „Dostali jsme dotace ve výši 1,9 milionu korun, 100 tisíc nám přidaly Lesy ČR. Bohužel velmi prudce stoupla cena stavebních materiálů. Celkové náklady tak budou kolem tří milionů. Naštěstí hodně pomáhá rodina a příbuzní, takže to jde. Mnohem horší to mají staří lidé, kteří jsou na to sami,“ podotkl Glos.



Smrtící tornádo se přehnalo Břeclavskem a Hodonínskem ve čtvrtek 24. června večer. Zdevastovalo Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice, Hodonín a jeho odloučenou část Pánov. Poničeno bylo na 1200 domů, zhruba 200 z nich bylo zbouráno. Škoda nejméně za miliardu vznikla i na obecním majetku. Šest lidí zemřelo, desítky jich byly zraněny.



VIDEO: Takto řádilo v červnu tornádo na jižní Moravě.

délka: 08:52.39 Video VIDEO: Další z odvážlivců, který natočil tornádo ve chvíli, když se hnalo jeho ulicí. Domu, kde se skrýval, to odneslo střechu Michal Pelikán