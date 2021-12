Byl to nejhorší okamžik jeho života a dodnes jej z mysli nedokázal vytěsnit. Není divu. Dům, ve kterém vyrůstal společně se svými rodiči, byl tornádem tak poškozen, že statik rozhodl o demolici. Nový dům je zatím v nedohlednu.



Je rád i za desku

„Doufal jsem, že se mi do Vánoc podaří postavit aspoň hrubou stavbu. Nyní jsem rád, že mám od 7. prosince aspoň položenou základovou železobetonovou desku,“ přiznal Pavka, který neztrácí optimismus.



Rozhodit ho nedokázalo ani to, že mu čerstvě položenou desku prakticky ihned poničil pes, jehož majitel ho neměl na vodítku. „Proběhl se po ní po téměř celé délce. Při vhodném počasí ji budu muset opravit. Namíchám si řídkou betonou směs,“ plánuje Pavka.



Cihly na dům zatím nemá. „Stejně by teď přes zimu nešlo stavět.doufá.

Vánoce i zimu stráví ve sklípku, kde bydlí už půl roku. „Není to sice žádný luxus, ale mám tam prakticky všechno, kromě televize teda. Není tam ani vánoční stromek, nevešel by se. K vytvoření vánoční atmosféry tam mám alespoň svícen,“ dodal Pavka.



Topí jako indián

Bydlení ve sklípku je poněkud na hraně. Teplo je pro Víta Pavku životně důležité. Místnost by jinak byla hodně studená. Aby mu oheň nevyhasl, využívá metodu argentinských indiánů. „Funguje to tak, že si vezmu delší kládu, kterou postupně posunuji do ohniště. Není tak třeba neustále vybíhat ven pro dřevo,“ vysvětlil výhody.

Pavka je rád, že pod střechou má alespoň svá hospodářská stavení. „Chybí tam sice ještě okna a dveře, ale už i tak je to velký pokrok,“ raduje se z dílčích úspěchů.



Obnovuje i zahrada

Veškerý možný čas věnuje prácem kolem "domu". „Cítím dluh na zahradě. Mám ji sice z velké části vyčištěnou, ale nemám tam nic vysazeno, ani stromy. Mohl tam být přitom už i česnek či jahody. Budu to muset nějak dohnat,“ dodal s úsměvem.

Smrtící tornádo se přehnalo Břeclavskem a Hodonínskem ve čtvrtek 24. června večer. Zdevastovalo Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice, Hodonín a jeho odloučenou část Pánov.