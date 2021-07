Červnová bouře a tornádo o rychlosti zhruba 300 kilometrů za hodinu poničily poslední na Břeclavsku a Hodonínsku 1200 budov a vyžádaly si šest životů. Kromě rodinných domů zničily také úřady, školy, tělocvičny, ale také skatepark nebo márnici.

„Experti na oceňování majetku prochází budovami poničenými tornádem a sčítají, na kolik vyjdou opravy. Původně měli ohodnotit zhruba třicítku budov, po prvotním průzkumu se ale ukázalo, že hodnocení se bude týkat sta veřejných objektů,“ uvedla mluvčí Vysokého učení technického v Brně (VUT) Tereza Kadrnožková.

Zrychlení kvůli vládě

Dokument je nutné odevzdat do 23. července, protože následující týden by měla vláda jednat o finanční pomoci obcím, a to mimo jiné na základě soupisů znalců. „Pro určení škod nemůžeme použít v plném rozsahu metody, které běžně využíváme u znaleckých posudků, tady totiž není čas. Zpracování posudků na tolik staveb by trvalo nejméně rok, my máme necelé dva týdny,“ uvedl ředitel ústavu Karel Pospíšil, který se s kolegy vydal do postižených obcí.

„Tam, kde chybí střecha, poschodí, nebo celý dům, se podle stavu objektu před pohromou určí cena za kubík obestavěného prostoru. Musíme mít ale podklady, co v budovách bylo, což je občas detektivní práce,“ uvedl Pospíšil.

Několik metod

Další metodou je ocenění metrů čtverečních například u fasád poničených buď přímo tornádem či odletujícím sklem nebo dřevem. „Poslední metodu používáme tam, kde třeba obce s opravami začaly a mají už nějaké faktury. Tyto ceny tedy používáme i na obdobné plánované opravy,“ poznamenal Pospíšil.

Upozorňuje však na to, že jde o předběžný odhad, který se zpřesní až s postupujícími opravami. „Už teď víme, že to budou stovky milionů, jde spíš jen o to, o kolik to přesáhne miliardu," podotkl.

Moravská Nová Ves je na tom nejhůře

Mezi budovami, které hodnotí několik dvojčlenných skupin z VUT, jsou nejen školy, obecní úřady a sokolovny, ale také třeba kostel nebo márnice. Nejvíce zasaženou obcí je podle znalců Moravská Nová Ves, kde například tornádo zničilo hřiště pro skateboardisty. Vítr překážky vytrhal a odmrštil do nedaleké tělocvičny.

Kromě budov se ale odhadci věnují i dalším místům v obcích. „Veřejná prostranství řešíme částečně, pokud náleží k nějaké jiné stavbě. Tam ovšem nastává problém, že řada škod nastala až sekundárně, tedy až při odstraňování následků tornáda těžkou technikou. Na ocenění těchto škod ale teď nemáme kapacitu, a navíc bude úklid pokračovat, takže škody na veřejném prostranství ještě nejsou konečné. Za nás by to momentálně bylo věštění z křišťálové koule,“ zakončil Pospíšil.

VIDEO: Obraz zkázy: Takhle tornádo zdevastovalo čtvrť Bažantnice v Hodoníně.

