Úklid po tornádu v Hruškách i Lužicích končí. Hejtman: S elektřinou bude ještě problém

V Lužicích na Hodonínsku končí likvidační práce po tornádu. Hasiči místo v pátek předají obci. Ke konci se chýlí i práce v Hruškách na Břeclavsku, kde hasiči čekají na dokončení několika demolic. Předání obce očekávají během několika dní. Po jednání krizového štábu to uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) a ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. Ze 187 nařízených demolic v oblasti postižené před dvěma týdny tornádem hasiči strhli 26 domů, zbývá jim jich zhruba přes 40. Zbytek si zajišťují majitelé sami.

„V Lužicích je hotovo, demoliční i likvidační práce včetně odvozu suti jsou hotové, dnes si to vedení obce se zástupci hasičů budou předávat,“ uvedl Grolich. Demoliční i likvidační práce finišují i v Hruškách, hasiči podle Pelikána v obci čekají ještě na dokončení několika demolic. Likvidační a demoliční práce stále pokračují v hodonínském Pánově, v Moravské Nové Vsi a v Mikulčicích.

Mění se výdej materiálu zdarma. V obcích dosud podle hejtmana fungovala výdejní místa živelně, nebylo zřetelné, kdo si bere co a zda toho tolik potřebuje. „Domluvili jsme se, že od zítřejšího dne (sobota) bude jedno centrální místo v Moravských naftových dolech,“ uvedl hejtman. Tam si budou moci zájemci materiál vyzvednout na základě potvrzení obce. Ve skladu bude pomáhat i armáda, která bude schopna lidem patřičný materiál i zavézt.

Mění se i systém skládkování. Odpad se bude z meziskládek zavážet už jen na skládky v Hruškách a v Hodoníně, skládku u Mikulčic hasiči uzavřeli. Podle Pelikána tam mají přístup už jen drobné náklady od tamních obyvatel.

Provizorní elektrické vedení jako nutnost

Bez plynu či bez elektřiny jsou v tornádem postižených obcích na Hodonínsku a Břeclavsku stále desítky domácností. Problémem je především elektřina, musí se budovat provizorní vedení. Po jednání krizového štábu to v pátek uvedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Na plyn jsou už znovu připojené Lužice, Mikulčice a Moravská Nová Ves. Zprovozněny tam nejsou vesměs přípojky u zdemolovaných domů či tam, kde to dosud nebylo možné. V Lužicích jde o 12 přípojek, v Mikulčicích o 42, v Moravské Nové Vsi o 26. „Specifická situace je v Hruškách, tam je 77 nemovitostí bez plynu. Celek 24 by mělo být připojeno dnes, u zbytku se musí rekonstruovat vedení, to bude trvat asi 14 dní,“ uvedl hejtman.

Ohledně elektřiny jde o vyšší čísla. Bez elektřiny jsou tři domácnosti v Pánově, v Moravské Nové Vsi 268, v Mikulčicích 202, v Lužicích 135 a v Hruškách 93. „Na elektřině se pracuje, to je trochu větší problém, musí se budovat nové provizorní vedení,“ uvedl hejtman.

V noci se bouřky poničené oblasti vyhnuly

Hodonínskem a Břeclavskem se prohnalo tornádo 24. června. O den později ráno bylo v oblasti bez elektřiny 75 000 odběratelů, do večera se jejich počet snížit na 3500.

Šlo o druhé nejsilnější tornádo kategorie s rychlostí větru až přes 300 kilometrů v hodině. Způsobilo smrt šesti lidí, poničilo asi 1200 domů. Organizace Člověk v tísni odhaduje, že bouře v oblasti silně zasáhla zhruba 1600 domácností. Ke zbourání je v lokalitě určeno asi 185 domů. Vznikly mnohamiliardové škody.

Česko ve čtvrtek večer a v noci na pátek zasáhly silné bouřky, které zaměstnaly hasiče a energetiky a zvedly hladiny řek. Hasiči v Jihomoravském kraji zasahovali zhruba u 40 událostí, nejčastěji v Brně, na Brněnsku a Blanensku. Šlo především o popadané stromy či větve. Tornádem postiženým oblastem se bouřka vyhnula. Na Blanensku a v části Brněnska se kvůli následkům bouřky může zpožďovat hromadná doprava.