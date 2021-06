V obcích postižených tornádem to začíná vypadat aspoň trochu k světu. Lidé si totiž pořádně vyhrnuli rukávy a pustili se do odklízení sutin, trosek a nepořádku. Po třech dnech je tak najednou v ulicích poměrně čisto a velká část rozbořeného materiálu je již na skládce. Podle obce Mikulčice se daří i třídit. Vedle pomoci rukama se objevuje i materiální pomoc. Lidé zasílají peníze, materiál i jídlo. Pořád ale není vyhráno. Bude se totiž bourat a rychle přestavovat.

Děsivá čtvrteční událost, kdy několik obcí v Jihomoravském kraji zasáhlo tornádo, jako by se stala před řádkou týdnů. Češi se totiž pořádně obuli do práce a řada trosek a suti je již dávno na skládce. Likvidační a úklidové práce probíhají za účasti hasičů, politiků, dobrovolníků i místních obyvatel.

Nyní je zapojeno na 1200 hasičů a přes 350 kusů těžké techniky, jak uvedl na pondělní tiskové konferenci ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiří Pelikán. „Myslím si, že v průběhu dnešního dne dokončíme zaplachtování,“ dodal s tím, že do zítřka dotáhnou statici kontrolu budov a vyhodnotí jejich stav.

Češi dali peníze, plachty i jídlo

Budovy se tak lesknou zářivě modrou, alespoň z výšky, jak zjistil i Blesk za použití dronu. Ulice jsou pak na řadě míst nejpostiženějších obcí - Moravské Nové Vsi, Hrušek a Mikulčic - v podstatě čisté. Nadále je ale znát obrázek zkázy. Velká část budov je totiž označena zlovolným křížkem od statika, který jim tím vynesl rozsudek smrti. Respektive rozsudek k tomu, že musí být zcela zbourána. Podle nejnovějších údajů půjde k zemi minimálně 70 budov.

Nicméně je znát solidarita Čechů. Do oblasti jsou zasílány peníze, k dnešnímu poledni se vybralo neuvěřitelných 700 milionů korun. Nejvíce peněz zřejmě vybrala Diecézní charita Brno. Po 9:00 měla na účtě 172 milionů, o hodinu později je to již 189 milionů korun. Částka roste také Nadaci Via, která dosud vybrala přes 164 milionů.

Ministerstvo pro místní rozvoj také přislíbilo uvolnit nějaké ty peníze. Přesněji 420 milionů. Stát navíc plánuje nabídnout dotaci a úvěr na opravu bydlení. Celkové škody by se pak měly vyhoupnout až na 15 miliard korun.

Půl miliardy! Tolik už lidé a firmy celkem darovali na pomoc po tornádu. Jde o historický filantropický počin české společnosti. Tolik to ještě nikdy nebylo. Aktuální data sledujeme v @NadaceVia — Zdenek Mihalco (@ZdenekMihalco) June 28, 2021

Vedle toho je poskytováno zdarma jídlo i stavební materiál. „Konečně už to začíná být zorganizované. Materiální pomoci je dostatek, místy dokonce nadbytek. Pokračuje hlavně úklid veřejných prostor a připravuje se obnova technické infrastruktury a postupně se naváží stavební materiál,“ uvedl starosta Moravské Nové Vsi Marek Košut.

Dobrovolníci zavařili hasičům

Košut tím narážel na poměrně závažnou situaci o víkendu, kdy se do kraje rozjely tisíce dobrovolníků. Ač se pomoc nesmírně cení, musí být koordinovaná. Dobrovolníci ale v podstatě zatarasili příjezdovou cestu auty a řada z nich i přecenila své síly a skončila v nemocnici.

Tornádo na Hodonínsku: Odklízení trosek | Blesk:Slávka Červená

V břeclavské nemocnici ošetřili v souvislosti s tornádem na ambulanci 130 lidí, v pátek na ambulanci 37, v sobotu 30 a v neděli dopoledne sedm lidí. „Jde zejména o převazy a poranění těch, kdo přijeli pomáhat. V sobotu jsme přijali jednoho člověka, který spadl ze střechy. Na ARO leží momentálně jeden pacient, na MOJIP také jeden, oba jsou stabilizovaní,“ konstatoval ředitel Petr Baťka.

„Moc prosím, aby lidé při pohybu v těžkém terénu mezi sutinami dbali zvýšené opatrnosti a měli pevnou obuv, ne tenisky. Chápu, že vyráží s velkou ochotou, ale musejí se chránit. To se týká i pitného režimu. Měli jsme tu vyčerpané a dehydrované dobrovolníky. Je třeba pít, dělat při práci přestávky a chránit si pokrývkou hlavu,“ uvedl také ředitel nemocnice TGM Hodonín Antonín Tesařík.

Dobrovolníci pak mají podle tamních obyvatel a koordinátorů vždy zavolat, než se do postižené oblasti rozjedou, a to i s udáním důvodu. Policie totiž musí koordinovat nejen dopravu, ale zabránit i případnému rabování v troskách.

Ředitel Hasičského sboru Pelikán k tomu dodává, že v pondělí už byl znát jistý klid a organizovanost při úklidu. Do té doby vládl tak trochu chaos, i když stále efektivní. „S tímhle nasazením by se do několika dnů hrubě dalo vyčistit obec od trámů, suti a obrovského množství nepořádku. Faráři se podařilo sehnat 200 dobrovolníků. Několik jich pracuje na poškozeném kostele. Ostatní poslal do jednotlivých domů svých farníků. Je to na první pohled chaotické, ale funguje to a výsledky jsou vidět,“ popsal situaci obdobně i reportér Radiožurnálu z obce Moravská Nová Ves.