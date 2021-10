Nepříjemnou zprávu se jen pár měsíců před Vánocemi dozvěděli zaměstnanci hodonínského S-centra. Všech téměř sto zaměstnanců starajících se o seniory, dostane ke konci října výpověď. Je to proto, že S-centrum bylo poničeno červnovým tornádem natolik, že jeho opravy mají trvat skoro tři roky!

„Moc nás mrzí, ale nikdo nemohl počítat se živelní pohromou. Musíme postupovat podle zákona. Všech 95 lidí pracujících na plný a jeden zaměstnanec pracující na poloviční úvazek, dostanou ke konci října výpověď. Kraj jim dá tříměsíční odstupné a odměny,“ uvedla radní Jihomoravského kraje (JMK) Jana Leitnerová.



Vedení Jihomoravského kraje se přitom ještě drží naděje, že se mu již avizovanému hromadnému propouštění podaří na poslední chvíli zabránit zabránit.slibuje vedoucí odboru sociální věcí JMK Petr Horehleď.VIDEO: S-centum v Hodoníně po tornádu.

Někteří zaměstnanci S-centra vypomáhají od června v jiných zařízeních, kam byli po tornádu umístěni klienti S-centra, mnozí ale zůstali i doma. V obou variantách jim mzdy poskytoval JMK.



Rada JMK bude na svém říjnovém jednání řešit, co s budovou dál. Zda ji opravit, přičemž opravy by trvaly zřejmě do roku 2024, nebo postavit budovu úplně novou.