Náhle se setmělo, sílil podivný hukot. Antonín, který je upoután na vozík, ležel v posteli a sledoval střídavě televizi a zvláštní dění za oknem. „Tma, najednou začalo něco lítat. Pak se trojdílné okno nafouklo a prdlo. Stačil jsem si jen dát deku přes hlavu a modlit se,“ popsal okamžiky 24. června po půl osmé večer.

Záhy uslyšel hlásič požáru, signalizace se neskutečně dlouho opakovala. Minuty uvnitř poničeného pokoje se vlekly. „Elektrika nešla, v posteli jsem měl střepiny, pokoj vzhůru nohama. Pak se objevil hasič se seznamem a řekl, že se chystá evakuace,“ vzpomíná vyučený strojař. Jeho mobil nejspíš tlaková vlna vycucla, příbuzní o něm dostali první zprávu až po dvou a půl hodinách.

délka: 05:45.90 Video Tornádová zkáza domova důchodců v Hodoníně. Virtual Visit s.r.o.

Když se Antonín dozvěděl, že šlo o tornádo, nechápal. „Já myslel, že spadlo letadlo,“ říká a kroutí hlavou.

Společně s dalšími 15 seniory našel azyl v Centru služeb pro seniory v Kyjově. „Pořád na to myslím, mám neklidné spaní. Mohlo mě to tady zabít, ale to je nic proti tomu, co se stalo nešťastným lidem v těch vesnicích,“ přemítá pět týdnů po katastrofě.

Kamarádi nechápou

V Kyjově našli azyl také František Nedbalec (93) a Jaroslav Prčík (74), obývají společný pokoj. „Zažil jsem jako kluk válku, myslel jsem, že mě už nic horšího nepotká. Pokoje, budova, zahrada, kam jsme chodili na procházku, všechno je zničené. Bylo to šílené, nikomu bych to nepřál,“ svěřil se pan Nedbalec.

„Od prvního dne všichni děláme vše pro to, abychom těmto novým obyvatelům co nejvíce ulehčili, zpříjemnili adaptaci v novém prostředí a pomohli jim zapomenout na děsivý zážitek. Avizovaná délka rekonstrukce jejich kmenového domova bude patrně dle prvotních odhadů téměř dva roky,“ řekla Blesk.cz Ladislava Brančíková, ředitelka Centra služeb pro seniory Kyjov.

Opravy se protáhnou

Zařízení ve správě Jihomoravského kraje bylo vážně poškozeno, ale skelet je podle statika stabilní. Oprava půjde do stovek milionů. „Nejde pouze o opravu střechy či oken, zaměřujeme se i na to, aby zařízení odpovídalo současným materiálně-technickým standardům, bylo komfortnější pro klienty i pro zaměstnance. Také se chceme poučit z živelní katastrofy, která zařízení postihla, a zaměřit se více na možnosti evakuace,“ vysvětlila Jana Leitnerová, krajská radní pro sociální a rodinnou politiku.