Silvinka Hronková (14), dívenka, jejíž pohnutý příběh obletěl po útoku tornáda na jižní Moravě celé Česko, je po pěti týdnech v péči zdravotníků a šesti náročných operacích konečně doma v Moravské Nové Vsi! Potvrdila to Fakultní nemocnice Brno i její maminka Irena. Blesk vyzval už dříve čtenáře k zasílání povzbuzujících vzkazů statečné školačce. Do nemocnice jich dorazily stovky!

délka: 02:27.44 Video Moravská Nová Ves a její rekonstrukce po úderu tornáda David Malík

Dívenka 24. června večer jako zázrakem přežila řádění tornáda ve zdemolovaném linkovém autobuse u Mikulčic. Proletěla totiž celým vozem a zůstala ve vraku zaklíněná. První dva dny bojovala v umělém spánku o holý život, ujali se jí lékaři ve vídeňské nemocnici. Jakmile se její stav zlepšil, následoval převoz do Fakultní nemocnice v Brně.

Statečné školačce držela pěsti celá republika a její příběh koloval nejen médii, ale i na sociálních sítích. Absolvovala několik operací, z nichž poslední byla operace přetrženého nervu v pravé noze.

„Neurochirurgové se pokusí vymyslet přelomové řešení a nerv zachránit. Vezmou asi kousek tkáně Silvince z druhé nohy. Teď je poškození nervu neoperovatelné,“ svěřila Blesk.cz minulý týden maminka školačky Irena Mackových. Náročný zákrok v úterý 27.července se podařil!

Poděkování všem, kdo drželi palce

V pátek lékaři dívku propustili do domácího ošetřování. Její maminka prostřednictvím Fakultní nemocnice Brno zveřejnila dojemný vzkaz. „Všem, kdo na nás myslel, kdo sledoval a nadále sleduje náš příběh - je neuvěřitelné, kolik nám došlo pohledů, dopisů a balíčků. Silvince udělaly ohromnou radost! Dodalo jí to sílu bojovat a vyrovnat se s touto novou životní událostí. Děkujeme! Dnes si Silvinku po měsíci a týdnu odvážíme domů. Věříme, že se její stav bude i nadále už jen zlepšovat. A to nejen díky neuvěřitelné péči celé nemocnice, ale i díky vám, Vám všem, " napsala Irena Mackových.

Silvinku i její nejbližší teď čeká neméně náročné období rehabilitací. „Moc věříme, že dcerka bude chodit. Víme, že zpočátku bude na vozíku. Že rehabilitace potrvá i rok. Silvinka je s tím srozuměná. I proto jsme moc vděční přátelům, kteří nám poskytli dočasně k bydlení bezbariérový dům. Ten náš je zatím pro dcerku s tímto zraněním neobyvatelný,“ uvedla paní Irena.

Vedle péče o Silvinku musejí Mackových opravit i běsnícím živlem poškozený dům, ve kterém mají obchod s ovocem a zeleninou. „Je tady hodně práce, jen se podívejte," řekl v sobotu Blesk.cz dívčin otčím Marek Mackových pracující na obnově krovu.

Video: Řádění tornáda v Hodoníně