„Vláďa sad budoval a sázel několik let, ničivé tornádo mu vyrvalo, polámalo a zničilo úplně vše. Ráda bych mu pomohla a viděla ho zase šťastného,“ řekla jeho sestra Veronika, která přes nadaci Donio iniciovala sbírku na obnovu sadu.

Všechno se musí nejdřív vyčistit

Vláďa tváří v tvář zkáze pěti set stromků nepropadl malomyslnosti. S pomocí rodiny a dobrovolníků nejprve prostor sadu vyčistili od všeho, co do něj běsnící živel zanesl.

Tašky ze střech, plachty, cucky z izolační vaty. „Je to mravenčí práce, všechno se musí vysbírat. Jak to zaroste do půdy, může to poškodit sekačky a další stroje pro údržbu,“ povzdechl si Vláďův otec.

Dřel čtyři roky

Mladý malopěstitel přiznává, že hodně času tráví prací u počítače. „Ten sad byl pro mne nejen sen, ale i přání založit něco, co je v souladu s přírodou. Zasadil jsem meruňky, ringle, třesně, ořechy, ale třeba i habry nebo pavlónie. Všechno na jedné ploše, ale v dokonalé harmonii. A chtěl jsem sklízet bioprodukty, které by ocenila celá rodina i přátelé,“ svěřil se Vladimír.

Čtyři roky trvající péče vyšla během chvíle vniveč. Vláďa se ale svého snu nevzdává. „Určitě sad obnovím. Popřemýšlím, co a jak, buď letos na podzim, nebo příští jaro,“ tvrdí odhodlaně.

„Když si něco vezme do hlavy, udělá to. A všichni mu rádi pomůžeme. Vybraná částka bude použita na nákup ovocných stromků a materiál potřebný k jejich zasazení a ochraně. Budeme moc vděční za jakoukoliv, byť jen malou částku, vždyť jeden ovocný strom stojí 150 až 250 korun,“ uvedla Vláďova sestra Veronika.

Přispějete Vláďovi? Přispět Vláďovi Molatovi finančně a poslat mu i povzbuzující vzkaz můžete na webu nadace Donio.cz ZDE

