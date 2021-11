Žáci prvního stupně se vrátili do tornádem poničené budovy školy v Moravské Nové Vsi. Od září dojížděli do náhradních prostor do Břeclavi. V budově školy je tak už 12 z 15 tříd a poslední tři dojíždějí do Dolních Bojanovic.

Škola má dvě budovy, v nich je 15 tříd, které navštěvuje kolem 275 dětí. Budovu pro první stupeň poškodilo tornádo natolik, že ji nelze používat, a čeká ji generální rekonstrukce.

Méně poškozenou budovu pro druhý stupeň se podařilo částečně opravit a od září její spodní patro škola použila například pro prvňáky, druhé patro nadále opravovala. „Od září do budovy chodilo šest tříd, dnes se tam díky dalším opravám vrátilo dalších šest tříd druhého stupně. Tito žáci dojížděli do náhradních prostor v Břeclavi. Chybí nám tak už jen tři třídy prvního stupně, které jezdí do Dolních Bojanovic,“ uvedl Košut.

Náhradní prostory

Podle něj se tak do jedné budovy druhého stupně vešlo 12 tříd, pro tři zbylé bude náhradní místo v opravované budově základní umělecké školy, kterou také zasáhlo tornádo. „Mělo by to být opraven do konce roku a možná i dříve. Bude to fungovat dočasně jako náhradní zázemí, dokud nebude generální rekonstrukce budovy prvního stupně,“ poznamenal Košut.

Bouře s kroupami a tornádem o rychlosti až 300 kilometrů v hodině se prohnala Břeclavskem a Hodonínskem poslední červnový čtvrtek. Zanechala za sebou šest mrtvých lidí a 1200 poškozených domů, z nichž asi 200 muselo k zemi. Škody jsou v miliardách korun.

VIDEO: Tornádem poničené obce na Břeclavsku a Hodonínsku.

délka: 03:43.56 Video Poničené obce na Moravě Jiří Marek