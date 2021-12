Marek přiznává, že jako samoživitel a hlava početné rodiny má malou výhodu. Nadřízení mu totiž služby na oddělení v Břeclavi nastavili tak, aby mohl s dětmi strávit vánoční svátky. „Kolegové, kteří jsou svobodní, to ale chápou. Až budou mít potomky, také ocení, že si mohou svátky užít se svými nejbližšími,“ usmívá se policista.

Bude mít tak před Štědrým dnem ještě možnost doladit pořízení posledních dárků. Co najdou pod stromečkem dcery Karolina (22), Monika (21), Anežka (16) a nejmladší Janička (7) však neprozradil, vždyť je to tajemství. V případě syna Pavlíka (13) ale udělal výjimku. „Pavlík je náruživým cyklistou, s kamarádem podnikají výlety do okolí. Takže půjde o doplňky pro tuto jeho vášeň,“ prozradil otec Marek.

Dárky? To je tajemství...

Dcery se pochopitelně ujaly přípravy cukroví a štědrovečerního menu, k tomu prý chlapy rozhodně nepustí. A dárky? „Neprozradíme, jaké by to pak bylo překvapení,“ směje se Monika.

Nakonec ale prozradila, že většina dárků určených tatínkovi je vždy trefou do černého. „Jednou jsme tátovi nadělili CD jeho oblíbených Kamelotů. Ukázalo se, že je marně sháněl, takže nám to vyšlo.“ Jindy zase hlavu rodiny potěšil degustační poukaz do místního pivovaru, kde strávil s kamarády příjemné chvíle.

délka: 02:27.44 Video Moravská Nová Ves a její rekonstrukce po úderu tornáda David Malík

Tornádo profičelo dvorem

Celá rodina zamíří na Štědrý den na půlnoční do místního kostela, jehož střechu notně poničilo červnové tornádo. Tohle téma jen nejen pro Marka pořád aktuální.

„Přefičelo to přes náš barák, vír to vzal do dvora. Ze střechy směrem do zahrady uletěly tašky, ze šopy to srolovalo plechovou střechu a vyvrátilo ořech s metrovým kmenem. Měli jsme ale kliku, dům stojí,“ vzpomíná policista.

Aby bylo lépe

Společně se staršími potomky pomáhal, kde se dalo. Vlastním rodičům, kamarádovi, rovněž otci pěti dětí, jemuž živel zbořil půlku domu. Společně se synem Pavlem a dcerou Monikou se pustili do spouště na domech u poničeného kostela. U dotazu, co by si při výhledu na příchod nového roku přál, má otec pěti dětí jasno.

„Přál bych si návrat společenského života v obci, toho, co lidem v každodenním životě nejvíc chybí. Možnost se setkávat nám covid i tornádo znemožnily. Snad už ale bude líp,“ věří Marek, kterého osud vystavil řadě těžkých zkoušek.