7 vrahů, které vyšetřoval kriminalista Markovič: Několik jich poslal na šibenici

Touto palicí Tvrdík zavraždil svou tchyni. | Reprofoto z knihy Livec přízraků

„Zabije bábu. Potom zabije obě děti. Všem uřeže hlavy a někam je položí. Třeba na televizi. Prostě aby byly hned na ráně. Aby je šokovaná Blanka (manželka, pozn. red.) viděla, jakmile vstoupí do pokoje. A v tom pokoji bude čekat taky on. S úsměvem řekne manželce, že je to dárek. Dárek za to, že se kurvila s chlapem, o čtyřicet let starším. Na závěr probodne nožem i Blanku,“ popsal v knize Lovec zločinců kriminalista Jiří Markovič plány brutálního vraha Jana Tvrdíka. Ten se tak své ženě chtěl pomstít za to, že mu byla během jeho pobytu ve vězení údajně nevěrná.

I když obě jeho děti, na rozdíl od tchyně, přežily, poslal soud Tvrdíka na šibenici. Markovič z toho měl tehdy velkou radost. S odstupem času se z něj ale stal odpůrce trestu smrti. „Jen u Tvrdíka jsem si úplně jistý, že si trest smrti zasloužil,“ řekl v pořadu Hyde Park Civilizace.