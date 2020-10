Zdravotní sestra Marie Fikáčková (†25) byla přesně před 60 lety odsouzena k smrti. Bezcitná žena v nemocnici miminkům promačkávala hlavičky a týrala je i jinak. Na mnohých z nich to zanechalo následky. Přiznala se k dalším deseti vraždám, prokázány jí byly dvě. Na nejtěžší verdikt to stačilo.

Nikdo by to do ní neřekl. Marie Fikáčková byla v sušické nemocnici považována za skvělou a oblíbenou zdravotní sestru. Její nadřízení ji chtěli dokonce povýšit na vrchní sestru. Jejich překvapení bylo tedy obrovské, když si pro ni v roce 1960 přišla tehdejší Veřejná bezpečnost a obvinila ji z toho, že si vybírala bezbranná nově narozená miminka a přímo na novorozeneckém oddělení je zabíjela. Čtyři dny předtím během její služby zemřely dvě novorozené holčičky. K jejich vraždám se poté Fikáčková přiznala.

Miminkům lámala ruce a drtila hlavičky zcela úmyslně. „Při stisknutí hlavičky jsem cítila, jak se mi prsty boří do hlavičky, ale necítila jsem v tomto okamžiku žádné praskání lebečních kostí, pouze jsem cítila, že hlavičku mačkám a že tato povoluje. Po krátkém rozrušení jsem se uklidnila a pracovala jsem dále ve skládání plen na inspekčním místnosti,“ uvedla.

Nejenom, že vraždila bezbranné. Také je mučila bitím a dalšími způsoby. Proč? Rozčiloval ji dětský pláč. „Bití dětí jsem dělala v době, když jsem měla dostat menstruaci nebo v průběhu menstruace, neboť mě rozčiloval pláč dětí, což ve mně vzbudilo úplnou nenávist k dětem,“ řekla při výslechu.

Chladně popisovala, jak zabíjela:

„Byla jsem si vědoma toho, že dítě přestane plakat a musí zemřít. (...) Neobávala jsem se následků, neboť jsem věřila, že můj čin nevyjde najevo. (...) Holčička začala křičet, tak jsem ji asi čtyřikrát přivřenou pěstí udeřila do hlavy. To jsem provedla úmyslně, abych ji zabila,“ uvedla chladnokrevná vražedkyně po zatčení. Děti umíraly často po odchodu domů na následky zranění. Tak také mohla uniknout trestu, protože zranění miminek byla přičítána manipulaci s nimi. Teprve po jejím doznání se vše vysvětlilo.

Činy Marie Fikáčkové měly také další rovinu. Uvedla totiž, že se mstila Čechům za to, že byla její rodina násilně vystěhována při poválečném odsunu sudetských Němců. Češi jí a její rodině totiž v minulosti nadávali do německých zmetků.

Motivů mohlo být i více

Bůh ví kolik by Fikáčková měla na svědomí dětí, kdyby se nenašel všímavý patolog. Tomu přišlo podezřelé, že v porodnici zemřely dvě děti krátce po sobě na stejná zranění. Vražedkyně dokonce zmiňovala lékaře, kteří podle ní neplnili své povinnosti. Často jmenovala i jednoho, do kterého mohla podle ČT24 být zamilovaná. Setkala se ale s jinou odezvou, než chtěla. Mohla se mu tak chtít mstít.

„Je zajímavé, že nikde ve vyšetřovacím spisu nenajdeme alespoň náznak toho, že by některý z odpovědných lékařů měl být alespoň vyšetřován pro zanedbání povinností nebo dokonce obžalován,“ popisuje Stanislav Motl z pořadu Stopy, fakta, tajemství.

Rafinovanost vražedkyně spočívala i v tom, že jí nikdo z lékařů nepodezříval. Kdo by taky podezříval ženu, která oddaně pracuje a všichni jí chválí. Jednotlivá úmrtí proto považovali za přirozená úmrtí.

Děsivé doznání znamenalo konec

Už se zdálo, že případ bude uzavřen. Ale nebyl. Fikáčková se totiž doznala k dalším děsivým činům. „Kromě dvou posledních případů Prosserové a Hany Hamelbaureové zbila jsem ještě dalších deset dětí, které na následky mého bití zemřely. K tomuto chci dodati, že na některá jména těchto zemřelých dětí jsem si vzpomněla, ale na další děti si už vzpomenout nemohu," řekla.

„Ona sice byla odsouzena za dvě vraždy, nicméně v případu je dalších 10 mrtvých dětí. Nejstrašnější na tom je, že ona vraždí stále, protože já jsem pátral dál - některé děti byly silné a přežily její týrání a nyní jsou mentálně postižené,“ uvedl Motl pro Českou televizi.

A důvod, proč se o tak brutálním činu sestřičky z porodnice nedočteme v dobovém tisku? Politickým špičkám se vraždění v socialistické porodnici samozřejmě nehodilo do krámu a vyšetřování se odehrávalo v maximálním utajení.

Trestu smrti neunikla

Fikáčková byla za dvě vraždy a dvě ublíženi poslána na trest smrti, který byl proveden 13. dubna 1961 v pankrácké věznici. V době páchání činů byla vdaná a bezdětná. Byla zároveň první popravenou ženou od roku 1918. Po ní pak následovaly ještě dvě, obě vražedkyně, Irena Čubírková a Olga Hepnarová.