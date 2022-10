Hledaný cizinec s nakažlivou nemocí odjel na Ukrajinu: Policie hledá lidí, kteří se s ním setkali

„Policisté v rámci pátrání po hledaném cizinci, který trpí nakažlivým plicním onemocněním, provedli množství prověrek v místech, kde by se mohl nacházet, a to nejen na Vysočině, ale také v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Prověřili jsme také příbuzné a další kontaktní osoby tohoto muže v České republice i na Ukrajině a zjistili, že zřejmě ještě tentýž den, co odešel z nemocnice v Novém Městě na Moravě, odcestoval osobním vozidlem na Ukrajinu,“ uvedla Čírtková.

O tom, že po muži pátrá, informovala policie v úterý odpoledne. Žádala veřejnost o pomoc při jeho nalezení a zároveň varovala, že při kontaktu s ním je nutné mít respirátor nejvyšší třídy. Uvedla také, že mohl jet do Dolního Újezdu na Pardubicku.