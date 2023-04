Tereza H. (26) o příchodu nového roku v Pákistánu: Děsivý Silvestr na drogách!

Ve svém nejnovějším videu na online platformě HeroHero Tereza H. (26), která byla v minulosti neprávem odsouzena za údajné pašování drog, popsala, jak v Pákistánu slavila Silvestr na přelomu let 2017 a 2018. Známá Češka se nebála fanouškům přiznat i to, že si slavnostní večer zpříjemnila užitím drog. Popsala i drsný zážitek, ke kterému během poslední noci roku došlo.

Vánoční čas před šesti lety trávila rodačka z Uherského Hradiště Tereza H. (26) v pákistánském městě Gudžranvala, kam odcestovala primárně za účelem focení. Na vánoční svátky se chtěla vrátit za příbuznými do Česka, ale než tak stihla učinit, dozvěděla se o smrti milovaného dědečka.

S tím měla dle jejích slov silné pouto a zpráva o jeho smrti ji zasáhla. Byla smutná a navíc se do rodné země nezvládla vrátit ani na poslední rozloučení, které proběhlo na konci onoho roku.

Pákistáncům bylo ztrápené blondýnky líto a chtěli ji rozveselit alespoň poslední den v roce. Vymysleli jí proto silvestrovskou zábavu. „Řekli mi, že budu u rodiny řidiče, který v Pákistánu vozí modelky. Moc se mi nechtělo chodit na oslavu k cizím lidem s dětmi domů, ale nakonec jsem přece jen šla,“ popsala své vzpomínky Češka v nejnovějším videu na sociální síti HeroHero.

Éčko, pervitin i koks už zkusila

Na party se prý dle jejích slov oblékla do pohodlného zlatého svetříku, legin a tenisek. V hostelu, kde řidičova rodina bydlela, si ji vzalo do parády několik tamních žen a začaly Terezu zkrášlovat. „Žehlily mi vlasy, malovaly mi pusu a jedna Pákistánka mi nalepila i řasy,“ vyprávěla fanouškům žena.

Řidič jí pak nabídl alkohol a po chvíli Tereze oznámil, že pojedou společně s dalšími lidmi do Bahria Town Karachi, kde na ně čeká další program. Po cestě se řidič s Češkou zastavil ještě v baru, kde si koupili extázi. „Ptal se mě, jestli chci. Už jsem měla zkušenosti z Belgie, kde jsem měla éčko, trávu, pervitin i koks, kromě heroinu a LSD teda, ty jsem neměla. Tak jsem na to kývla,“ vyprávěla na videu s úsměvem Tereza.

Do cíle dojeli pozdě

Extázi si měla blondýnka dát jen pár minut předtím, než autem skupina do Bahria Town dorazila. Po cestě ji Pákistánec upozornil, že už se blíží cíli, takže Češka poslechla a zapila tabletku.

„Já jsem si to dala v tom autě a za pět minut mi to začalo najíždět. Najednou jsme najeli do kolony a v té jsme zůstali třeba tři hodiny,“ uvedla Tereza. „Byla jsem v tom autě úplně naspeedovaná. Museli mi zavřít okno, protože jsem chtěla vylézat z auta,“ doplnila zážitek z jízdy Tereza.

Do toho začal v důsledku vysoké teploty a špatného vzduchu ve voze kolabovat taxikářův syn, kterému byly tou dobou tři roky. „Začali tam to dítě oživovat a já jsem si nebyla jistá, jestli se to skutečně děje, nebo to jsou stavy z té extáze. Bohužel to byla realita,“ šokovala fanoušky Tereza.

Do vysněné destinace se skupina Pákistánců společně s Češkou dostala až několik hodin po půlnoci, kdy už nikdo příchod Nového roku neoslavoval.