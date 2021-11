Radostná zpráva přišla na začátku listopadu pro Češku Terezu H. (25). Ta byla v březnu roku 2019 odsouzena za pašování heroinu k téměř devítiletému trestu v pákistánském vězení. Krásná blondýnka se ale odvolala, už od zadržení v lednu 2018 tvrdila, že je nevinná. Její odvolání bylo nyní konečně projednáno a soud ji zprostil obvinění. Propuštění rozvířilo emoce mezi Terezinými známými z Uherského Hradiště. Řekne po návratu do České republiky Tereza pravdu o bývalé kamarádce?

Na začátku roku 2018 zadrželi Terezu celníci na letišti v pákistánském Láhauru. V jejím kufru totiž našli téměř 9 kilo heroinu. O rok později si mladá kráska u soudu vyslechla rozsudek - 8 let a 8 měsíců ve vězení za pašování heroinu.

Tereza se v dubnu 2019 odvolala a tvrdila, že je nevinná a drogy jí do kufru někdo podstrčil. Trvalo dva a půl roku, než se její případ vůbec dostal na řadu. Soud byl totiž mnohokrát odročen z rozličných, někdy až bizarních důvodů.

Počátkem listopadu konečně přišla pro Terezu velmi radostná novina. 1. 11. 2021 soud přijal argumenty jejího advokáta Saifa ul Malúka a Češka byla obvinění zproštěna! Během několika dnů by měla po letech v cele konečně vyjít na svobodu.

Bývalé kamarádky na nože

Zatímco Tereza dřepěla ve vězení v Pákistánu, její údajná nejlepší kamarádka Simona H. o zavřené dívce dávala rozhovory médiím. O kamarádce nemluvila zrovna v nejlepším. Zvěsti o tom, co o ní Simona vypráví, se samozřejmě dostaly i k samotné Tereze. A ta si to nenechala líbit. Blesku kvůli tomu poslala dopis, v němž nazvala Simonu „podlou zmijí“, která ji dostala do kriminálu a ještě si na tom postavila kariéru.

Simona si z obvinění nedělala těžkou hlavu a našla si novou kamarádku. Ta si díky shodnému jménu a jisté vzhledové podobnosti vysloužila přezdívku „dvojnice“ Terezy. Ale i ona prý brzy poznala, co je Simona zač, a na bývalé přítelkyni nakonec nenechala nit suchou.

Podle serveru Expres totiž Simona dělá, jako by se nic nestalo. Údajně měla napsat, že se na bývalou kamarádku těší, raduje se z jejího propuštění a oslovuje ji „micinko“. Sklidila však prý jen kritiku a výsměch. „Tereza se bude chtít Simoně určitě pomstít. Ale kdoví, třeba zase začnou časem ‚pracovat‘ společně,“ řekl serveru zdroj.

Bude to ostré

„Druhá“ Tereza nezůstala pozadu a na čerstvé novinky také rychle reagovala. „Bravo!“ napsala do stories na instagramu. „Simono, choď kanály,“ vzkázala své bývalé kamarádce. Ve středu pak přidala další komentář.

„Bude to ještě hodně ostré. Celá republika čeká, až to Terka rozsekne. Jestli nebude chtít říct konečně pravdu,“ uvedla Tereza B. „My ten příběh známe,“ dodala tajemně.