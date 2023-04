Tereza H. po zatčení v Pákistánu: Strach v policejním autě a podivná zpráva tatínkovi!

Tereza H. (26) strávila téměř čtyři roky v pákistánském vězení za údajné pašování drog. V roce 2021 byla ale zproštěna všech obvinění, vrátila se do České republiky a rozhodla se, že odvypráví celý svůj životní příběh. Založila si účet na platformě Herohero, kde ve videopříspěvcích popisuje, co vše prožila. Naposledy promluvila o tom, jak měla strach z muže, kterého udala, a jak poslala svému tatínkovi nezvyklou zprávu.

Terezu H. zatkli na letišti v pákistánském Láhauru v lednu roku 2018. V jejím kufru bylo údajně devět kilo heroinu. Za pašování drog byla o více než rok později odsouzena k osmi letům a osmi měsícům ve vězení. Ač rozsudek nebyl pravomocný, než soud projednal odvolání mladé Češky, strávila za mřížemi téměř čtyři roky. Minulý rok se ale vrátila do vlasti a nyní vypráví celý svůj příběh.

V nejnovějším příspěvku na platformě Herohero popsala dramatickou situaci. Po zatčení se jí policisté ptali, zda by dokázala ukázat, kde bydlí člověk, který ji vezl na letiště. Jela v autě se dvěma policisty a jednou policistkou, když si všimla muže, jenž vypadal, jako když narychlo odjíždí.

Panika a strach

„Tak říkám - ty jo, to je on - a ukázala jsem jim ho. Ti dva policisté vyběhli z toho auta a zůstala jsem tam jen s tou ženou,“ popsala dramatickou situaci. „V tom autě jsem měla záchvat, představovala jsem si, že ten řidič vleze do toho auta a někam nás s tou policistkou odveze. Měla jsem takové psycho, tak hlasitě jsem dýchala,“ dodala s tím, že se nakonec v autě sklonila a policistka přes ni přehodila šátek, aby měla pocit, že není vidět.

Muž, na něhož Tereza ukázala, ale policistům tvrdil, že se jmenuje jinak, a tak ho kriminalisté nechali jít. Zatčenou Češku následně odvezli k soudu, kde byla údajně všude špína a rozhodně nevypadal nijak reprezentativně.

Na místě se setkala s právníkem. Ten jí vysvětlil, že soudce ji za chvíli vyslechne a soud bude opět probíhat až za 14 dní. Právník jí tvrdil, že mezitím nebude ve vězení. Zprostředkoval jí kontakt s rodinou. Tereza si však nepamatovala žádná čísla na blízké, a tak tatínkovi nahrála audiozprávu na messengeru.

„Nevěděla jsem, co mám říct. Říkala jsem si, že ať řeknu cokoliv, rodiče budou v šoku. Nakonec jsem úplně s ledovým klidem řekla něco jako: Ahoj, tati, nedoletěla jsem do Česka, v Pákistánu mě zatkli na letišti, něco jsem měla v kufru a asi půjdu do vězení,“ řekla Tereza, jež se smíchem dodala, že tatínek si možná musel myslet, že se jedná o hloupý vtip a že je jeho dcera opilá.