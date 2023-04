Tereza H. o první noci v pákistánské cele: Plakala jsem a volala maminku!

Jen co se Tereza H. rozkoukala v nepříjemném pákistánském vězení, čekala ji první velká zkouška. V base musela přečkat noc. To ale nebylo jen tak. Češce se začalo stýskat po domově a propukla v pláč.

To ale nebylo jediné, co blondýnku trápilo. Neměla vlastní postel, a proto musela spát v jedné s další spoluvězeňkyní. „Ženská, která byla patnáct let v base bez sexu. Neměla jsem chuť s ní spát v posteli,“ prozradila Tereza na sociální síti Herohero.

Nakonec Češce nic jiného nezbylo, vedle trestankyně si lehla. „Ona měla sešitý polštář, já nic, takže jsem si vzala pod hlavu červenou bundu,“ popisovala. „Usnuly jsme a nezkoušela na mě vůbec nic,“ ulevila si Tereza.

Uprostřed noci se ale náhle probudila. „Brečela jsem, tekly mi slzy a volala jsem mámu,“ svěřila se. „To si člověk nemůže ani představit,“ podotkla. „Bezmoc, zima, stesk - a to byla teprve první noc,“ uvedla. „Chtěla jsem usnout a probudit se, až bude konec,“ dodala.