Slzy Terezy H. po osvobozujícím rozsudku: Myslela, že jde o vtip!

Sedmadvacetiletou Češku Terezu H. odsoudili v roce 2019 v Pákistánu k osmi letům a osmi měsícům vězení za údajné pašování drog. Rozsudek sice nebyl pravomocný, ale než dosáhla konečně osvobozujícího verdiktu, odseděla si téměř čtyři roky. Po návratu do rodné země se rozhodla vyprávět celý svůj příběh. V nejnovějším příspěvku popsala to, jak se dozvěděla, že je konečně volná. Zprávě nejprve nevěřila, myslela, že jde o vtip.

Celou dobu, co byla mladá Češka zavřená v drsném pákistánském vězení Kot Lakhpat, nepřestávala doufat, že ji brzo osvobodí. Vše se ale vleklo a trvalo. Nakonec v listopadu roku 2021 přišel konečně Terezin šťastný den. Soud ji zprostil všech obvinění.

Ve videopříspěvku na platformě Herohero popsala své pocity, když se tuto zprávu dozvěděla. Zjistila to od bachařky, která ji neměla moc ráda. „Řekla mi ať jí podám ruku a pak mi řekla, že gratuluje, tak jsem se ptala k čemu a ona, že mě propouští. Nechápala jsem to a odpověděla jsem jí, ať si ze mě nedělá srandu, že z tohohle se sranda skutečně nedělá. Přísahala mi, že to tak opravdu je,“ vysvětlila Tereza. Dodala, že i tak tomu věřila jen částečně, myslela si, že dozorkyni možná někdo dal špatné informace.

Později ale přišla jiná bachařka, která se na propuštění mladé Češky zeptala přímo na soudě, kde jí informaci potvrdili. „Byla jsem úplně na prášky, brečela jsem štěstím. Říkala jsem si, že to není možné, že půjdu domů. Zároveň jsem si říkala, co na to lidi v Česku, co moje rodina. Převládal ale ten pocit radosti,“ vysvětlila Tereza.

Pak přišly ještě nepříjemné chvíle, protože doufala, že hned druhý den opustí vězení. Tak to ale nebylo. „Pořád jsem se ptala, kdy už půjdu domů a psala jsem neustále právníkovi. Trvalo to necelé tři týdny. Po nějaké době jsem vždycky ráno vyšla a holky se divily, že tam ještě jsem a já už jsem z toho byla vzteklá,“ popsala Češka. Nakonec se ale dočkala!