Drsné hubnutí Terezy H. ve vězení: Dieta, cvičení a odporný projímavý sirup!

Sedmadvacetiletá Tereza H. se po návratu do České republiky rozhodla popsat svým fanoušků zážitky, které prožila během necelých čtyř let v pákistánské věznici Kot Lakhpat. Kromě drsných příběhů a osudů spoluvězeňkyň mladá blondýnka občas také popisuje například vězeňskou stravu. V nejnovějším videu se svěřila s tím, jak se snažila za mřížemi zhubnout a to nejenom pomocí diet a cvičení, ale i s použitím projímavého sirupu.

Tereza H. si letos založila účet na platformě Herohero a pravidelně tam sdílí několikaminutové videopříspěvky, v nichž popisuje své zážitky nejenom z Pákistánu. Naposledy obsáhle promluvila o tom, co dělala, když chtěla ve věznici zhubnout.

„Potom jsem přibrala, nebyla jsem úplně bachratá, ale měla jsem 65 kilo,“ řekla mladá Češka. To se jí zdálo příliš a proto se rozhodla, že bude hubnout i v base, což dělala mnoha různými způsoby.

Jedna spoluvězeňkyně ji naučila různé cviky, ke kterým nepotřebovala činky. Ty v některých případech nahradila například těžkými lahvemi s olejem. Také se snažila jíst zdravě a hodně chodit.

„S jednou spoluvězeňkyní jsme nachodily klidně deset kilometrů denně po nádvoří. Když přišly nějaké nové ženy, tak si myslely, že musíme chodit tam a zpět za trest, ale my to dělaly, abychom měly pohyb,“ popsala Tereza. Dodala, že také pila hodně horké vody, vypila klidně dvanáct sklenic. Později se dozvěděla, že to opravdu není zdravé, ale prý toužila být opravdu hubená.

Přiznala, že používala i poněkud podivné metody. „Pomohly mi i takové pákistánské dejme tomu kraviny, například sirup na ředění krve a proti zácpě. Když říkám proti zácpě, víte, co tím myslím. Bylo to dobré v tom, že se z toho děla vyplavovaly všechny hnusy,“ svěřila se. Dodala, že chuť tohoto sirupu byla ale opravdu hrozná. „Byla to nejodpornější věc, co jsem kdy dala do pusy a to jsem to využívala každý den třeba půl roku v kuse,“ dodala na závěr.