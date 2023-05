Tereza H. o vražedných kamarádkách z basy: Teenagerka ubodala faráře, další otrávila vlastní děti!

Šestadvacetiletá Češka Tereza H. byla v lednu 2018 zadržena na letišti v Láhauru za údajné pašování drog. Poté strávila dlouhé čtyři roky v pákistánském vězení Kot Lakhpat, než byla zproštěna viny, a vrátila se zpět do rodné země. V nejnovějším videu na platformě HeroHero Tereza fanouškům popsala, s jakými vězeňkyněmi v base pobývala a za co se do ní ženy dostaly.

Rodačce z Uherského Hradiště Tereze H. (26) se před pěti lety obrátil život vzhůru nohama. Pákistánští celníci u ní v kufru našli na letišti v Láhauru devět kilogramů heroinu. Než soud blondýnku zprostil viny, strávila Češka dlouhé čtyři roky ve věznici Kot Lakhpat.

Tereza H. popsala život v pákistánské base: Šikana bachařek a cely smrti!

Bývalého zastřelila z motorky

O svých zážitcích z basy Tereza mluví na platformě HeroHero, kde jí odebírají stovky fanoušků. V nejnovějším videu žena popsala, s kým měla za mřížemi tu čest. „Jedna holčina měla devatenáct let. Vyspala se s chlapcem, který ji ale po styku řekl, že se s ní na svatbu ještě necítí,“ popsala blondýnka.

V Pákistánu je to dle jejích slov velký problém, protože muži si chtějí za manželky vzít jen neposkvrněné ženy. Terezina spoluvězeňkyně ale po čase zjistila, že se její bývalý partner oženil s novou přítelkyní. „Hrozně se naštvala. Ostříhala si vlasy nakrátko, učila se střílet a zjistila si, kde její bývalý pracuje. Pak ho zastřelila, když se jela projet s novým přítelem na motorce. U soudu dostala 25 let,“ vyprávěla fanouškům Češka.

Vězeňkyně ukazovala fotky zavražděných potomků

Další spoluvězeňkyně se do pákistánského kriminálu dostala za vraždu, kterou spáchala jen v šestnácti letech. „Ta holka byla křesťanka a chodila do kostela. Tam byl farář, který ji bral prý k sobě domů, kde ji znásilňoval. Ona to pak poněkolikáté nevydržela a zastřelila ho,“ šokovala dalším vyprávěním Tereza.

V base si prý našla i kamarádku, jejíž jméno ale odmítla říct. „Byla to Pákistánka, uměla skvěle anglicky. Povídaly jsme si často. Měla děti myslím ve věku 3,8 a 11 let,“ popisovala Tereza. Ve vězení jí prý Pákistánka vyprávěla, že našla jednoho dne svoje děti v postelích mrtvé. „Všem nám ukazovali jejich fotky, v noci křičela ze spaní jejich jména a volala je domů, mazec,“ řekla blondýnka.

Všichni měli za to, že děti zabil Pákistánčin bývalý manžel, ale jak vyšlo najevo, dětem vzala život jejich matka, Terezina kamarádka. Po osmi měsících od zatčení se žena dostala na kauci z basy ven, než měl padnout definitivní verdikt tamního soudu. „Její bývalý manžel věděl, že jeho děti otrávila. Tu kauci zaplatil schválně, aby ji mohl zastřelit za to, co provedla. Když jsem se já dozvěděla, co udělala, tak jsem to nechápala. Zabít tři nevinné děti je hnus. Od té doby jsem v jejích očích viděla jen zlo, “ uzavřela Češka.