Podcast: Před 18 lety utekl Krejčíř z ČR. Jeho návrat by byl problém pro všechny, tvrdí lovec mafiánů Tichý

Třikrát měl bývalý detektiv Karel Tichý kontroverzního podnikatele Radovana Krejčíře v hrsti a třikrát se „Káčkovi“ podařilo stíhání uniknout. Při domovní prohlídce 18. června 2005 utekl policistům ze svého domu. Před spravedlností se však neschoval ani v Jihoafrické republice, kde byl odsouzen k 35letům vězení. Podle nejnovějších informací ho chtějí jeho nejbližší dostat zpět do ČR, což by byl podle Tichého pro spoustu lidí problém. Proč?

Již od 90. let sledoval dnes již bývalý detektiv Karel Tichý, jak v České republice bují propojování zločinu s policií a politikou. Nejprve pracoval na spisu Krakatice, kdy s dalšími kolegy vyšetřovali hospodářskou kriminální činnost Františka Mrázka. Během sbírání dat ale sledovali i vzestup Radovana Krejčíře, jemuž věnovali druhý spis – Kmotr.

„Když přišel Krejčíř do Prahy a spojil se nám s Mrázkem, tak jsme si říkali, že končíme, protože to byly dvě těžký váhy v zločinu. Bál jsem se, že nás pár, co na tom děláme, jejich tlak neustojíme, ale podařilo se nám je postavit proti sobě,“ vzpomínal Tichý na svou noční můru. Ze dvou kmotrů nakonec získal větší vliv Radovan Krejčíř. František Mrázek byl za neobjasněných okolností 25. ledna 2006 zavražděn.Tou dobou byl již Radovan Krejčíř na útěku.

Bývalému detektivovi se podařilo Krejčíře dostat v letech 2002 a 2003 do vazby, z níž byl poprvé propuštěný kvůli administrativní chybě a podruhé vypršela lhůta pro vazbu. V sobotu 18. června 2005 ho již téměř definitivně měl, jenže Krejčířovi se pravděpodobně kvůli nepozornosti policistů podařilo uprchnout ze své vily v Černošicích. Jednomu z mužů zákona se nabídl, že ho doprovodí na záchod, policejního technika však zavedl místo na WC do zadního traktu svého sídla a zamkl ho tam. Krejčíř se ještě stačil rozloučil s manželkou a uprchnout. Celou událost z druhé hodiny ranní zaznamenaly kamery v domě.

Milionový návrat

V současnosti je Radovan Krejčíř ve vězení v jihoafrickém Johannesburgu, kde si odpykává 35 let vězení za pokus o vraždu, únos, mučení a obchod s drogami. Na pravomocný verdikt za další trestnou činnost v JAR stále čeká. Podle serveru neovlivní.cz se však Krejčířovi nejbližší pokoušejí o jeho návrat do ČR. Za tímto účelem si měli připravit až 100 milionů korun. Česká republika totiž od roku 2007 usiluje o Krejčířovo vydání. Podle Karla Tichého by návrat „Káčka“ byl problém pro všechny.

„Zhruba před dvěma roky jsem dostal od svých známých informace, že je tu snaha dostat Krejčíře zpátky, protože 35 let v kriminále v JAR není žádná selanka. Tenkrát za tím údajně stála matka Radovana Krejčíře,“ uvedl Tichý s tím, že tehdy měli mít připravených 80 milionů korun, přičemž dnes je to už 100 milionů. „Jedná se asi o snahu jenom rodiny, protože pokud já vím, tak v České republice není nikdo, kdo by stál o jeho návrat. On je problém úplně pro všechny, jak pro mafiány a zločince, tak pro různé podnikatele, tak pro různé advokáty.“

Vyhrožoval mi zabitím

Podle bývalého detektiva není dodnes rozkrytá spousta událostí z minulosti a neví se, kteří všichni lidé s Krejčířem spolupracovali, což si řada lidí nepřeje odhalit. „A kdo by se staral o nás? Nemyslím jenom třeba o nás policajty a státní zástupce, co jsme na tom dělali a budeme v první lajně v ohrožení, ale třeba o svědky, kteří proti němu svědčili a tehdy byli v programu na ochranu svědků a dneska v něm už nejsou,“ jmenoval další z problémů.

Ohrožený by byl i sám Karel Tichý, který měl být na jeho seznamu lidí, jimž se chce Krejčíř pomstít, na prvním místě. „Když utekl na Seychely, tak mi přes někoho vzkázal, že si to se mnou vyřídí, protože jsem ho okradl o jeho miliardy. On to bere tak, že tady chtěl rozkrást ČEPRO (akciová společnost zajištující především přepravu, skladování a prodej ropných produktů – pozn. red.), připravil několik ataků na tu firmu, které jsme všechny překazili,“ dodal Tichý.

Posledním velkým problémem, proč by se Krejčíř neměl vrátit, jsou podle Tichého náklady, které by Česká republika vydala na Krejčířovu ochranu. Ať už na všemožné převozy k soudům, ostrahu ve vězení a ochranu svědků v případě, že by se všechny kauzy opět otevřely.

