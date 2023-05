Krejčířova vila prošla renovací a vstává z popela. Mrázkova nejspíš půjde k zemi

Letos uplyne 18 let od nechvalně proslulého Krejčířova útěku, kdy zmizel před zraky policistů. Větší černošickou vilu, jejíž cena se původně odhadovala na 400 milionů korun, se řadu let snažili v aukci prodat exekutoři. Nakonec „pomohl“ až požár z roku 2019, který srazil konečnou cenu na 21,38 milionu. A za tu ji koupila Petra Kučerová. „Nemovitost, zejména pozemek, nás oslovil hlavně z důvodu ceny, jejíž výhodnost převážila obavy spojené s historií celého objektu,“ řekla MF DNES.

Nová střecha

Jak teď zjistil Blesk, vila prošla velkou renovací. Střecha, která byla po požáru úplně na odpis, je nová a i na zdivu je vidět, že se na něm dělníci činili. Kolem domu také z větší části zmizela křoviska, i když na některých místech ještě pro zahradníky kus práce zůstal.

Prodá ji?

Pro rodinu Kučerové nejde o první kontakt s majetkem Radovana Krejčíře. V minulosti koupila i tzv. menší černošickou vilu. Za tu Martin Kučera – který je příbuzný Petry Kučerové – zaplatil necelých 16 milionů korun. Jak pak informovala MF DNES, později ji prodal za 43 milionů korun Francouzi žijícímu v Česku. Blesk se proto zeptal Kučerové, zda má podobné plány i s větší vilou. Ta ale odmítla celou záležitost komentovat.

Návrat do Česka?

Krejčíř si v současné době odpykává za plánování vraždy, držení drog a únos 35 let ve vězení v Jihoafrické republice (JAR). Dlouho se přitom marně snaží o návrat do Česka. To by se však mělo změnit. Podle informací serveru Neovlivní je návrat Krejčíře do vlasti na spadnutí. České bezpečnostní složky by totiž měly mít informace, že podsvětí vynaložilo až 100 milionů korun na to, aby odsouzený kriminálník dostal ještě letos povolení jihoafrického ministra spravedlnosti.

Oficiálně o jeho návrat žádá i Česká republika, kde byl Krejčíř v nepřítomnosti odsouzen k 15 letům vězení za plánování vraždy a vytunelování státního podniku Čepro. Blesk se zeptal rezortu spravedlnosti, v jaké fázi nyní žádost je a jestli se blíží vydání Krejčíře zpět do Česka. Ministerstvo ale na dotazy do uzávěrky tohoto vydání neodpovědělo.

Krejčířova vila (květen 2023) | Foto Blesk - David Malík

Místo superpomníku byt?

Dva bossové z podsvětí – dvě megalomanská sídla. A zatímco to Krejčířovo vzkvétá, vypadá to, že vila po kmotru Františku Mrázkovi půjde k zemi. Obří nemovitost na kraji Českého Brodu i s obrovskými pozemky koupila od vdovy Ivany firma ACT Invest za necelých 45 milionů korun, jak první informoval Blesk.

Vila Františka Mrázka v Českém Brodě. | Blesk:David Malik

Společnost se přejmenovala na Prime Homes Český Brod, ovšem lidé v ní zůstali stejní. Jde o Jacquese Raymonda Sicotteho (75) a vlivného advokáta Vladimíra Kostku (70). K těm přibyl ještě Jiří Nedvěd (69). Všichni tři pak v historii spolupracovali s vlivným podnikatelem Antonínem Charouzem (68). Kostka ale už dříve pro Deník odmítl, že by Mrázkovu vilu koupila společnost právě pro Charouze, naopak nastínil, že na parcelách bude chtít vystavět nové bydlení pro rodiny.

„Pro nákup se společnost ACT Invest (nyní firma Prime Homes – pozn. red.) rozhodla proto, že jde o klidnou lokalitu určenou k rodinnému bydlení,“ nastínil plány. Jenže sídlo po někdejším vládci podsvětí Mrázkovi do tohoto plánu nezapadá. „Do projektu nebylo možné začlenit objekt vily a s její další existencí se nepočítá,“ dodal Kostka. Jak ale zdokumentoval Blesk, vila zatím na kraji města stojí…