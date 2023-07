Tereza H. o drsném islámském půstu ve vězení: Prosila jsem Boha! Nedokázala jsem ani křičet

Sedmadvacetiletá Tereza H. strávila téměř čtyři roky v pákistánském vězení za údajné pašování drog. Po návratu do Česka se rozhodla s fanoušky sdílet i ty nejmenší detaily jejího pobytu za mřížemi. V nejnovějším příspěvku promluvila o tom, jak zkoušela v období islámského svátku Ramadánu společně se spoluvězeňkyněmi držet drsný půst.

Mladá Češka si po návratu z Pákistánu založila účet na platformě HeroHero¨a v pravidelných videopříspěvcích tam popisuje zkušenosti s vězením. Naposledy se rozpovídala o tom, jak držela velmi přísný půst.

Ramadán je svátek, který připadá na devátý měsíc islámského kalendáře (ten se liší od toho lunárního, pozn. red.). Muslimové v tomto období slaví první boží zjevení, které údajně v tomto měsíci prorok Mohamed obdržel. Na paměť této události drží věřící velice přísný půst po dobu 29 dní. Jde o to, že od svítání do západu slunce nesmíte nejenom jíst, ale ani pít nebo si cokoli vkládat do úst.

Nedokázala ani křičet

Ač Tereza nemusela půst držet, protože není muslimka, rozhodla se, že to zkusí. „První den byl masakr, kolem šesté hodiny jsem jenom ležela na posteli, dávala si studený obklad a prosila Boha, že jestli tohle přežiju, tak nevím,“ popsala svou zkušenost blondýnka.

„Šestý den jsem šla ze sprchy a oblékala si kalhoty a jak jsem se ohnula, tak se mi zatmělo před očima. Volala jsem na svou kamarádku, aby mi pomohla, ale ani jsem nemohla křičet, volala jsem ji jenom takovým tenkým hláskem,“ dodala s tím, že to bylo především kvůli tomu, že se potřebovala napít. Bez jídla se to dalo vydržet, ale bez vody to bylo opravdu těžké.

Češka doplnila, že v momentě, kdy zapadlo slunce a mohlo se začít jíst a pít, člověk nejprve vypil pouze sklenici vody a byl v podstatě plný a musel počkat třeba půl hodiny, než se mohl skutečně najíst.