Vyprávění Terezy H. z pákistánské basy: Pokus o vraždu a vyvolaný potrat!

Tereza H. (27) strávila téměř čtyři roky v pákistánském vězení za údajné pašování drog. Po návratu do České republiky se rozhodla, že odhalí i ty nejmenší detaily celého svého příběhu a všechno, co ve vězení prožila. V nejnovějším příspěvku popsala osud jedné ze svých spoluvězeňkyň. Ta si schválně vyvolala potrat v pátém měsíci těhotenství.

Tereza byla v roce 2021 zproštěna všech obvinění a minulý rok se konečně vrátila do rodné země. Odhalila, co předcházelo její cestě do Pákistánu i jak se zapletla s lidmi, kteří jí podle jejích slov drogy podstrčili.

Ve vězení strávila skoro čtyři roky a potkala tam za celou dobu mnoho dalších žen. V nejnovějším videopříspěvku na platformě Herohero mladá Češka popsala osud jedné spoluvězeňkyně.

Vyvolala si potrat!

Jednalo se prý zhruba o třiatřicetiletou ženu, která měla bohatého staršího manžela a dvě děti. Pak si ale našla mladičkého asi o deset let mladšího milence. „Začala si s tím mladým klukem a otěhotněla s ním. Manželovi ale řekla, že je to jeho dítě, protože on netušil, že to táhne s někým jiným,“ popsala situaci Tereza.

„Jenže ona chtěla být s tím mladým klukem, a tak se s ním dohodla, že zabijí toho manžela,“ doplnila s tím, že mladík měl přijít do jejího domu, kde měl manžela zabít, ale nepodařilo se mu to a zavraždil jen člena ochranky. Policii potom prozradil, že měl se zmíněnou ženou poměr a ona ho do celého incidentu namočila. Ve vězení tak skončila i ona. Manžel jí řekl, že ji odpustí a dostane ji ven, ale jenom v případě, že po porodu půjde na testy a dítě bude jeho.

„Ona věděla, že to dítě je toho mladého. Byla už asi v pátém měsíci těhotenství a zhruba každé dva týdny měla soud. Zaplatila dvěma holkám, aby jí k tomu soudu nosily pilulky na potrat, i když už byla v tom pátém měsíci,“ vysvětlila Tereza s tím, že se snažila potrat vyvolat i různými jinými způsoby a nakonec se jí to skutečně povedlo a potratila. Vše pak prý svedla na jednu z hlavních bachařek s tím, že jí prý v noci nepomohla. Ale protože manžel této ženy byl bohatý, tak dozorkyni suspendovali.