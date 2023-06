Dávid (34) utratil miliony za luxusní auto i dovolené: Zbohatnout měl na pyramidové hře!

Dávidovi G. z Košic bylo pouhých jednadvacet let, když se dal na finanční poradenství. Organizoval různé kurzy v oblasti financí, prodával spoření a pojistky. Nakonec podle informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ pracoval jako zmocněnec kyperské společnosti NLF Plus Limited. V Česku založil její dceřinou společnost NLF Invest zabývající se investicemi.

Luxusní dovolené

V podnikání se mu dařilo. Jezdil na dovolené do Švýcarska, Dubaje i Monaka. Na svatbě mu zpívala zpěvačka Dara Rolins. Pořídil si i luxusní mercedes za víc než 3 miliony korun. Nicméně nakonec si na něj došlápla policie. Jeho úspěch podle výše zmíněného deníku tkvěl v pyramidovém schématu, kdy od různých malých podnikatelů shromažďoval peníze a využíval je k vyplácení investorům. Tím si prý přišel v přepočtu až na částku přesahující 180 milionů korun. Podvést měl víc než tisíc lidí.

Vyšetřování pokračuje

V roce 2019 jej zadržela policie a ještě ten rok ho obvinila. Policisty na něj upozornil anonym. V podvodech mu měl pomáhat navíc Matej V. (47) z Piešťan, který čelí obvinění. Dávid si však údajně stále užívá svobody. „V případu je obviněna jedna osoba za pokračující obzvláště závažný zločin podvodu spáchaného formou účastnictví. V této věci v současnosti nadále probíhají procesní úkony, proto nebudeme poskytovat bližší informace ke stavu vyšetřování a způsobu ukončení tohoto vyšetřování,“ uvedla pro Plus JEDEN DEŇ policejní mluvčí Denisa Bárdyová.