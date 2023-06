Nejhledanější Češi: Eva si objednala vraždu, Josef pašoval s pomocí letadla, František povraždil rodinu

Hledaný je už od roku 2009, tehdy měl Tomáš Mieszek (48) v americkém státě Virginie zbít, znásilnit a pronásledovat svou bývalou americkou přítelkyni. Poprvé ji měl napadnout u ní doma, kam se vloupal, následně ženu zmlátil a znásilnil.

Muž původem z Třince se může schovávat po celém světě, policie před lety ale předpokládala, že by se mohl ukrývat i na území České nebo Slovenské republiky. Tehdy byl považován za nebezpečného šílence, který chodíval ozbrojený.

V USA by mu za jeho činy hrozilo doživotí, pokud by byl dopaden, pravděpodobně by do země, kde činy páchal, nebyl vydán.