Tereza H. popsala drsný příběh spoluvězenkyně: Pokusila se o sebevraždu, dozorkyně ji za to zbily

Češka Tereza H. (26) strávila necelé čtyři roky v drsném pákistánském vězení Kot Lakhpat za údajné pašování drog. Nakonec byla zproštěna všech obvinění a po nejrůznějších peripetiích se vrátila do vlasti. Nedávno si založila účet na platformě HeroHero , kde se rozhodla sdílet celý svůj životní příběh. V nejnovějším videu popsala život ve vězení i šokující životní příběhy některých spoluvězeňkyň.

Tereza už v předchozích příspěvcích popsala, co se dělo před zatčením i první nepříjemné momenty za mřížemi. V nejnovějším videopříspěvku se zaměřila na život ve věznici a detailně popsala i některé příběhy svých spoluvězeňkyň.

Jednou z nich byla šestnáctiletá křesťanská dívka, kterou zneužíval duchovní a ona ho zavraždila. Jiná žena zamordovala svého bývalého přítele. „Jedna holčina měla devatenáct let. Vyspala se s chlapcem, který jí ale po styku řekl, že se na svatbu s ní ještě necítí,“ uvedla Češka. V Pákistánu je to dle jejích slov velký problém, protože muži si chtějí za manželky vzít jen neposkvrněné ženy. Terezina spoluvězeňkyně ale po čase zjistila, že se její bývalý partner oženil s novou přítelkyní a rozhodla se ho zabít.

Obě tyto ženy se kamarádily za mřížemi a starší nakonec pod vlivem mladší chtěla konvertovat ke křesťanství a šla řešit s vedoucí věznice, jak by to mohla udělat. „Vedoucí byla muslimka, takže z toho bylo velké haló a tu holku zavřeli na samotku, kde byla bez jídla a musela spát na zemi,“ popsala Tereza drsný trest za to, že chtěla dívka konvertovat.

Samotku prý snášela špatně a podařilo se jí získat rozbité zrcátko, kterým se pokusila podřezat. „Našla ji tam jiná vězeňkyně a odvedla ji k naší vedoucí a řekla jí, že se tam chtěla podřezat. A tam je pokus o sebevraždu také trestný čin, takže tu holku, co se chtěla zabít, bachařky ještě zbily,“ uzavřela smutný příběh Tereza.