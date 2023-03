Podle obžaloby měl Jan Š. před 12 lety přesvědčit další dva obžalované, aby se zbavili Antonína S. (†33). „K tomuto účelu předal obžalovanému Petru P. finanční prostředky k obstarání zbraně, kterou měl koupit za 25 tisíc,“ řekl státní zástupce Jakub Kubias.

Tragédie se pak měla odehrát 2. října 2011 večer. „Obžalovaní Petr P. a Jan T. vylákali poškozeného Antonína S. do autoservisu, Petr P. jej nejméně čtyřmi střelami zbraní střelil do zad a do hlavy a způsobil mu rozsáhlá poranění spočívající v devastaci mozku, kterým poškozený na místě podlehl,“ uvedl Kubias.

Doutnající tělo

Poté měla dvojice tělo zabalit do koberce, odvézt k lesu, v příkopu polít benzínem a zapálit. Ohořelou, ještě doutnající mrtvolu našel hajný. „Po činu obdrželi od Jana Š. odměnu, každý ve výši 200 tisíc korun,“ doplnil žalobce.

Všichni tři obžalovaní vinu odmítli. „S případem nemám nic společného, Tonda byl můj kamarád, znala ho celá rodina, chodili jsme spolu na ryby. Ničí mě, že mě někdo obviňuje z jeho vraždy,“ řekl u soudu Jan T. s tím, že se zavražděným se znali dlouhé roky.

Obžalovaní: Konflikt jsme s oběté neměli

Uvedl, že se s obětí náhodně setkali spolu s Petrem P. osudný večer v restauraci. „Petr mě pak odvezl domů, tam už jsem byl až do rána,“ tvrdil Jan T. „S Tondou jsem nikdy neměl konflikt a ani nevím, že by měl konflikt s ostatními obžalovanými. Ve spisu jsem četl, že měl dát Janu Š. facku, ale nevěřím tomu,“ dodal.

Obdobně hovořil i Jan Š., který si měl podle obžaloy odstranění Antonína objednat. „Absolutně s tím nesouhlasím. Byli jsme všichni přátelé. V roce 2011 jsem odkoupil ve Varech klub, kde jsme před tím dělali vyhazovače. Jana T. jsem si vzal k sobě, byl rozumný. Antonína jsem znal podle vidění. Konflikt jsme mezi sebou neměli,“ tvrdil Jan Š. Obžalobu odmítl u soudu i Petr P.

12 let starý zločin

Dlouhá léta to vypadalo, že vražda Antonína S. zůstane kriminalistickým pomníčkem. Loni ale speciální policejní tým Tempus, který se zabývá starými neobjasněnými zločiny, zadržel Jana Š., Petra P. a Jana T.

Svědčit proti nim měl muž, který údajně obstaral Petru P. vražednou zbraň. Později měl Petru P. přebrat partnerku. Všichni zúčastnění se pohybovali v prostředí karlovarských klubů. Trojice skončila ve vazbě, u Krajského soudu v Plzni hrozí obžalovaným až 20 let v base. Soud bude pokračovat výslechy svědků.

