Elitní tým Tempus vyřešil vraždu po 11 letech? Antonín byl krutě popraven, poté zapálen

Byla to brutální nájemná vražda, kterou se kriminalistům z Karlovarského kraje nepodařilo dlouhých 11 let objasnit. Nakonec do případu vstoupil elitní tým detektivů z Tempusu, který vyšetřuje pomníčky. A těm se podařilo zadržet tři pachatele, kteří ohyzdný čin podle všeho spáchali. Antonína S. dvojice nájemných vrahů zastřelila několika ranami ze zbraně, tělo pak zabalili do koberce a zapálili.

Byl říjen roku 2011, myslivec našel v lese u obce Přílezy a Hlinky na Karlovarsku tělo tamního 33letého vyhazovače Antonína S. Oběť měla v těle několik vstřelů, zabaleno bylo do koberce a ohořelé. „Ještě se z něj kouřilo, zaklíněné bylo mezi kládami hned u cesty,“ popsal před téměř dvanácti lety hajný.

Případ vyšetřovali karlovarští kriminalisté, kterým se ale nepodařilo pachatele dopadnout. Případ brutální vraždy šel proto k ledu.

Na scénu přichází Tempus

Z vraždy se tak stal pomníček. Až do začátku loňského roku! Detektivové z prezidiálního útvaru Tempus získali důležité informace k oné nájemné vraždě. Podle serveru Novinky.cz promluvil klíčový svědek. Následovala zdlouhavá a náročná akce, na jejímž konci se kriminalistům podařilo zadržet tři podezřelé. Podle informací Blesku v Karlovarském kraji operovali v „utajení“, na zadržení se podílela i zásahová jednotka.

Krátce nato poslal soud Jana Š., Petra P. a Jana T. do vazby, ve které sedí už déle než rok. Právě Jan Š. měl zbylou dvojici přesvědčit k tomu, aby vyhazovače Antonína S. (†33) zavraždili. Ti ho prý následně vylákali do autoservisu, kde ho u vrat střelili pistolí s tlumičem do zad. Když padl k zemi, údajně vypálili ještě nejméně třikrát. Dvojice si podle informací Blesku střelbu trénovala v lesích.

Těla se pak zbavili tak, že Antonína zabalili do koberce, odvezli do lesa dva kilometry od Přílezů a Hlinek a zapálili.

Vraždili prý kvůli penězům

Policisté získali klíčovou výpověď muže, který prý Petru P. obstaral zbraň. Od Jana Š., který v celém příběhu zřejmě vystupuje jako objednavatel, na to měl dostat 25 tisíc korun. Prodejci zbraně se pak domnělí vrazi údajně svěřili s tím, co udělali.

Web Novinky.cz též uvádí, že svědek začal vypovídat kvůli tomu, že mu Petr P. měl vyhrožovat smrtí poté, co mu přebral přítelkyni. „Byl hodně rozrušený. Líčil to tak, že když ho střelil do zad, tak se na něj Antonín S. otočil a řekl, aby mu zavolal doktora. Na to ho Petr ještě několikrát střelil,“ popsal klíčový svědek. Společně pak ještě prozkoumali prostor autoservisu, zda se zbavili všech stop. Našli jednu nábojnici a prostřílená vrata. Následně mu údajně poradil, jak se zbraně zbavit.

Petr P. a Jan T. prý dostali každý za nájemnou vraždu po 200 tisících.

Karlovarská galerka?

Svědek se s jedním z údajných zabijáků znal dlouhá létá, šlo o důvěrné kamarády. Když se mu svěřil s vraždou, prý se nebál. On sám dokonce už za účast na vraždě seděl ve vězení. „Jan Š. měl ve Varech několik hudebních podniků. Snažil se vystupovat jako boss bossů. Dokonce si tiskl bankovky se svojí podobiznou. Spory měl snad s každým a řešil je po svém,“ popsal objednavatele. Po letech se nakonec kvůli Petrovi P. odstěhoval, protože mu údajně začal vyhrožovat.

Soud v Plzni by měl podle zjištění Blesku případ začít projednávat koncem března.